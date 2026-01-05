Пилоты 411-го полка "Ястребы" уничтожили автомобили багги оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО
На Запорожском направлении противник активно применяет багги и квадроциклы для быстрого продвижения в направлении позиций Сил обороны и осуществления дальнейших штурмовых действий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы 411-го отдельного полка беспилотных систем "Ястребы" уничтожили мобильные группы еще на подступах, тем самым сорвав очередную атаку противника.
Благодаря скоординированной работе разведки и расчетов ударных БПЛА 2 багги врага и квадроцикл разбиты вдребезги.
"Каждая пораженная или уничтоженная единица мототехники врага уменьшает его способность к маневру, что создает меньше угроз для украинской пехоты", - прокомментировали бойцы под видео.
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