Пилоты 411-го полка "Ястребы" уничтожили автомобили багги оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

На Запорожском направлении противник активно применяет багги и квадроциклы для быстрого продвижения в направлении позиций Сил обороны и осуществления дальнейших штурмовых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы 411-го отдельного полка беспилотных систем "Ястребы" уничтожили мобильные группы еще на подступах, тем самым сорвав очередную атаку противника.

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Благодаря скоординированной работе разведки и расчетов ударных БПЛА 2 багги врага и квадроцикл разбиты вдребезги.

"Каждая пораженная или уничтоженная единица мототехники врага уменьшает его способность к маневру, что создает меньше угроз для украинской пехоты", - прокомментировали бойцы под видео.

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