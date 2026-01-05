412-я бригада NEMESIS поразила российскую РЛС 9С32 на Донетчине. ВИДЕО
Операторы дронов 412-й отдельной бригады беспилотных систем NEMESIS в понедельник, 5 января, уничтожили вражескую радиолокационную станцию 9С32 на Донетчине, которая является ключевым компонентом зенитно-ракетного комплекса С-300В.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил командующий Силами беспилотных систем Роберт Мадяр Бровди.
"Работали "птахи" СБС из 412-й бригады "Немезис", средство middle strike. ЗРК С-300В - советский зенитный ракетный комплекс для обороны важных военных объектов, группировок войск, самоходная система противоракетной и противовоздушной обороны. Уничтоженная РЛС 9С32 - ключевой компонент комплекса С-300В, а именно станция РЛС и станция наведения 12 управляемых ракет одновременно по 6 различным целям", - отметил Бровди.
Видео поражения вражеской техники обнародовано в телеграм-канале.
