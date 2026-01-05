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Новини Відео Знищення російської техніки Бойові дії на Запорізькому напрямку
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Пілоти 411-го полку "Яструби" знищили автівки багі окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку противник активно застосовує багі та квадроцикли для швидкого просування у напрямку позицій Сил оборони та здійснення подальших штурмових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори 411-го окремого полку безпілотних систем "Яструби" знищили мобільні групи ще на підступах, тим самим зірвавши чергову атаку противника.

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Завдяки скоординованій роботі розвідки та розрахунків ударних БпЛА 2 багі ворога та квадроцикл розтрощені на друзки.

"Кожна уражена чи знищена одиниця мототехніки ворога зменшує його спроможності до маневру, що створює менше загроз для української піхоти", - прокоментували бійці під відео.

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