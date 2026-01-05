Пілоти 411-го полку "Яструби" знищили автівки багі окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
На Запорізькому напрямку противник активно застосовує багі та квадроцикли для швидкого просування у напрямку позицій Сил оборони та здійснення подальших штурмових дій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори 411-го окремого полку безпілотних систем "Яструби" знищили мобільні групи ще на підступах, тим самим зірвавши чергову атаку противника.
Завдяки скоординованій роботі розвідки та розрахунків ударних БпЛА 2 багі ворога та квадроцикл розтрощені на друзки.
"Кожна уражена чи знищена одиниця мототехніки ворога зменшує його спроможності до маневру, що створює менше загроз для української піхоти", - прокоментували бійці під відео.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль