РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13034 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
7 903 31

Местные собаки лакомятся ликвидированными оккупантами на Константиновском направлении. ВИДЕО

В сети опубликовали видео, на котором мертвые оккупанты лежат рядом с уничтоженным российским танком-"черепахой" с бронированным прицепом на Константиновском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, танк пытался прорваться к городской застройке в зоне ответственности 28-й отдельной механизированной бригады и был сразу разбит в щепки.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

На последних кадрах также видно, как рядом с уничтоженной техникой местные собаки лакомятся ликвидированным личным составом рашистов.

Смотрите также: За неделю бойцы 11-й бригады НГУ нанесли 494 удара по врагу в Запорожье и Херсонской области. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минус два рашиста одним дроном: боевая работа батальона SIGNUM. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23370) танк (2377) уничтожение (10288) 28 отдельная механизированная бригада (210) дроны (7666) Константиновка (83)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Виплюнь!
ВИПЛЮНЬ КАКУ!
показать весь комментарий
10.01.2026 17:05 Ответить
+14
Шкода, щоб собачка ніякої зарази не підчепила....
показать весь комментарий
10.01.2026 17:05 Ответить
+12
Все норм. Собаки їдять тварин.
показать весь комментарий
10.01.2026 17:16 Ответить

Загрузка...

 
 