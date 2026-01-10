Местные собаки лакомятся ликвидированными оккупантами на Константиновском направлении. ВИДЕО
В сети опубликовали видео, на котором мертвые оккупанты лежат рядом с уничтоженным российским танком-"черепахой" с бронированным прицепом на Константиновском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, танк пытался прорваться к городской застройке в зоне ответственности 28-й отдельной механизированной бригады и был сразу разбит в щепки.
На последних кадрах также видно, как рядом с уничтоженной техникой местные собаки лакомятся ликвидированным личным составом рашистов.
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