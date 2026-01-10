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Минус два рашиста одним дроном: боевая работа батальона SIGNUM. ВИДЕО
Экипажи батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады зачистили местность от российских штурмовиков, которые прятались среди заснеженного леса на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате ударов ликвидировано 9 оккупантов и квадроцикл с провизией.
Операторы дронов мастерски наносили удары беспилотниками по тылу врага.
На последних кадрах один из дронов догнал и уничтожил сразу 2 захватчика одним взрывом.
- Ранее сообщалось, что пилоты SIGNUM сорвали штурмовую атаку оккупантов на Лиманском направлении.
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