Минус два рашиста одним дроном: боевая работа батальона SIGNUM. ВИДЕО

Экипажи батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады зачистили местность от российских штурмовиков, которые прятались среди заснеженного леса на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате ударов ликвидировано 9 оккупантов и квадроцикл с провизией.

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Операторы дронов мастерски наносили удары беспилотниками по тылу врага.

На последних кадрах один из дронов догнал и уничтожил сразу 2 захватчика одним взрывом.

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Ранее сообщалось, что пилоты SIGNUM сорвали штурмовую атаку оккупантов на Лиманском направлении.

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