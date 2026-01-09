Бойцы 63-й ОМБр обезвредили 65 оккупантов на Лиманском направлении: четверо взяты в плен. ВИДЕО
За прошедшие сутки на Лиманском направлении бойцы 63-й отдельной механизированной бригады обезвредили 65 российских военных, четверых из них взяли в плен.
Об этом сообщила 63-я ОМБр в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
По данным бригады, 48 захватчиков было ликвидировано, еще 13 - ранено.
В подразделении отметили, что значительную роль в боевой работе сыграли операторы батальона беспилотных систем.
Также военные отметили командира и офицеров третьего механизированного батальона за эффективные действия на направлении.
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