Бійці 63-ї ОМБр знешкодили 65 окупантів на Лиманському напрямку: чотирьох взято в полон. ВIДЕО
За минулу добу на Лиманському напрямку бійці 63-ї окремої механізованої бригади знешкодили 65 російських військових, чотирьох із них узяли в полон.
Про це повідомила 63-тя ОМБр у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
За даними бригади, 48 загарбників було ліквідовано, ще 13 - поранено.
У підрозділі зазначили, що значну роль у бойовій роботі відіграли оператори батальйону безпілотних систем.
Також військові відзначили командира та офіцерів третього механізованого батальйону за ефективні дії на напрямку.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль