Бійці 63-ї ОМБр знешкодили 65 окупантів на Лиманському напрямку: чотирьох взято в полон. ВIДЕО

За минулу добу на Лиманському напрямку бійці 63-ї окремої механізованої бригади знешкодили 65 російських військових, чотирьох із них узяли в полон.

Про це повідомила 63-тя ОМБр у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

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За даними бригади, 48 загарбників було ліквідовано, ще 13 - поранено.

У підрозділі зазначили, що значну роль у бойовій роботі відіграли оператори батальйону безпілотних систем.

Також військові відзначили командира та офіцерів третього механізованого батальйону за ефективні дії на напрямку.

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