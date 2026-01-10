4 438 7
Мінус два рашисти одним дроном: бойова робота батальйону SIGNUM. ВIДЕО
Екіпажі батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади зачистили місцевість від російських штурмовиків, які ховалися серед засніженого лісу на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті ударів ліквідовано 9 окупантів та квадроцикл із провізією.
Оператори дронів майстерно завдавали ударів безпілотниками в тил ворогу.
На останніх кадрах один із дронів наздогнав і знищив одразу двох загарбників одним вибухом.
- Раніше повідомлялося, що пілоти SIGNUM зірвали штурмову атаку окупантів на Лиманському напрямку.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль