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Мінус два рашисти одним дроном: бойова робота батальйону SIGNUM. ВIДЕО

Екіпажі батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади зачистили місцевість від російських штурмовиків, які ховалися серед засніженого лісу на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті ударів ліквідовано 9 окупантів та квадроцикл із провізією.

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Оператори дронів майстерно завдавали ударів безпілотниками в тил ворогу.

На останніх кадрах один із дронів наздогнав і знищив одразу двох загарбників одним вибухом.

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