На Донеччині бійці НГУ знищили РСЗВ БМ-21 "Град" ударними дронами. ВIДЕО

Оператори підрозділу ударних безпілотників Lasar’s Group Національної гвардії України знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожу РСЗВ було виявлено завдяки аеророзвідці підрозділу. Після підтвердження цілі до роботи залучили операторів важких ударних дронів, які завдали точного удару та знищили бойову машину окупантів.

Операція зі знищення "Граду" проводилася у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України, що дозволило ефективно уразити високовартісну ціль та зменшити вогневі можливості противника на цьому напрямку.

