РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14327 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
4 779 3

Дроны "Гострих Картузів" двумя ударами сорвали штурм оккупантов в Донецкой области. ВИДЕО

Операторы дронов из подразделения "Гострі Картузи" двумя точными сбрасываниями разгромили штурмовую группу российских оккупантов во время пригородных боев в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеские штурмовики сумели занять часть окопов на одной из позиций Сил обороны. Украинские бойцы оказались в частичном окружении, а ход боя складывался не в их пользу - ситуация была критической, и время шло на минуты.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Перелом в бою обеспечили дроны. Первое точное сбрасывание уничтожило двух российских стрелков непосредственно во время атаки, еще двое получили ранения и были вынуждены укрыться в укрытии. Второе сбрасывание ликвидировало гранатометчика - с детонацией его боекомплекта. Один из его напарников также получил ранение.

В итоге из всей штурмовой группы оккупантов только один военный смог отступить, бросив раненых товарищей на поле боя. Украинские защитники остались живы: двое получили ранения, остальные восстановили контроль над позицией.

Действия операторов БПЛА позволили полностью изменить ход боя и сорвать наступление противника.

Автор: 

армия РФ (22561) Донецкая область (12151) Национальная гвардия (2335) дроны (6864)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"...ще двоє отримали поранення та були змушені сховатися в укритті....
Забули дописати із словами "не дуже і хотілося помирати", навіщо ще для цього бігти коли і командир пристрелить може
показать весь комментарий
16.01.2026 10:04 Ответить
Другий скід щоб трохи лівіше, там повний підсумок пострілів до РПГ-7, ще б туди попасти.
показать весь комментарий
16.01.2026 10:16 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!!
‼️❤️🇺🇦🇪🇺💯⚔️⚒💪👌✌️✊👏🤝👍🫡🇺🇦🇪🇺❤️‼️
показать весь комментарий
17.01.2026 02:00 Ответить
 
 