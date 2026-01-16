Дроны "Гострих Картузів" двумя ударами сорвали штурм оккупантов в Донецкой области. ВИДЕО
Операторы дронов из подразделения "Гострі Картузи" двумя точными сбрасываниями разгромили штурмовую группу российских оккупантов во время пригородных боев в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеские штурмовики сумели занять часть окопов на одной из позиций Сил обороны. Украинские бойцы оказались в частичном окружении, а ход боя складывался не в их пользу - ситуация была критической, и время шло на минуты.
Перелом в бою обеспечили дроны. Первое точное сбрасывание уничтожило двух российских стрелков непосредственно во время атаки, еще двое получили ранения и были вынуждены укрыться в укрытии. Второе сбрасывание ликвидировало гранатометчика - с детонацией его боекомплекта. Один из его напарников также получил ранение.
В итоге из всей штурмовой группы оккупантов только один военный смог отступить, бросив раненых товарищей на поле боя. Украинские защитники остались живы: двое получили ранения, остальные восстановили контроль над позицией.
Действия операторов БПЛА позволили полностью изменить ход боя и сорвать наступление противника.
Забули дописати із словами "не дуже і хотілося помирати", навіщо ще для цього бігти коли і командир пристрелить може
