Пілоти SIGNUM знищили 6 ворожих дронів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Бійці батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади уразили ворожі безпілотники в небі на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти знищили 6 БпЛА окупантів, серед них 2 найновіші та рідкісні дрони рашистів "Князь Віщий Олег".

Зокрема знищено:

  • КВО "Князь Віщий Олег" - 2 одиниці;
  • Supercam - 1 одиниця;
  • Zala - 3 одиниці.

Відео ураження ворожих дронів українські захисники показали у своєму офіційному телеграм-каналі.

армія рф (20784) знищення (9943) 53 окрема механізована бригада (188) дрони (7889) Лиман (226)
уважно придивіться - а що висить на БпЛА зліва (по польоту)?
17.01.2026 18:10 Відповісти
 
 