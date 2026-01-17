Пілоти SIGNUM знищили 6 ворожих дронів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Бійці батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади уразили ворожі безпілотники в небі на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти знищили 6 БпЛА окупантів, серед них 2 найновіші та рідкісні дрони рашистів "Князь Віщий Олег".

Зокрема знищено:

КВО "Князь Віщий Олег" - 2 одиниці;

Supercam - 1 одиниця;

Zala - 3 одиниці.

Відео ураження ворожих дронів українські захисники показали у своєму офіційному телеграм-каналі.

