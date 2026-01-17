Пілоти SIGNUM знищили 6 ворожих дронів на Лиманському напрямку. ВIДЕО
Бійці батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади уразили ворожі безпілотники в небі на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти знищили 6 БпЛА окупантів, серед них 2 найновіші та рідкісні дрони рашистів "Князь Віщий Олег".
Зокрема знищено:
- КВО "Князь Віщий Олег" - 2 одиниці;
- Supercam - 1 одиниця;
- Zala - 3 одиниці.
Відео ураження ворожих дронів українські захисники показали у своєму офіційному телеграм-каналі.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
уважно придивіться - а що висить на БпЛА зліва (по польоту)?