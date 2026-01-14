864 2
Воины 53-й ОМБр уничтожили стрелковым огнем засаду вражеских дронов на Лиманском направлении. ВИДЕО
Украинские защитники 53-й отдельной механизированной бригады уничтожили засаду вражеских дронов-"ждунов" во время движения на автомобиле в зоне ответственности Третьего армейского корпуса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы оперативно отреагировали и открыли стрелковый огонь по беспилотникам противника, которые затаились на дороге, ожидая движение украинских военных.
Кадры сняты одним из бойцов на камеру GoPro во время движения напролом для выполнения логистической задачи на Лиманском направлении.
Памятаймо і слова Симона Петлюри, особливо актуальні сьогодні, «Нам не страшні московські воші - нам страшні українські гниди».
Слава Україні!!