РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7638 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Ближний стрелковый бой Боевые действия на Лиманском направлении
864 2

Воины 53-й ОМБр уничтожили стрелковым огнем засаду вражеских дронов на Лиманском направлении. ВИДЕО

Украинские защитники 53-й отдельной механизированной бригады уничтожили засаду вражеских дронов-"ждунов" во время движения на автомобиле в зоне ответственности Третьего армейского корпуса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы оперативно отреагировали и открыли стрелковый огонь по беспилотникам противника, которые затаились на дороге, ожидая движение украинских военных.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кадры сняты одним из бойцов на камеру GoPro во время движения напролом для выполнения логистической задачи на Лиманском направлении.

Смотрите также: Операторы дронов SIGNUM уничтожили 7 вражеских БПЛА на Лиманском направлении. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": FPV-дроны 53-й бригады поразили 6 оккупантов в Серебрянском лесу. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21922) уничтожение (8881) 53 отдельная механизированная бригада (156) дроны (5976) Лиман (175) Третий армейский корпус (72)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пам'ятаймо щоденну ціну Свободи України від москалів з їх концТаборами ГУЛАГУ!!
Памятаймо і слова Симона Петлюри, особливо актуальні сьогодні, «Нам не страшні московські воші - нам страшні українські гниди».
Слава Україні!!
показать весь комментарий
14.01.2026 22:45 Ответить
Оманлива назва статті. Насправді, транспортний засіб отримав пряме влучання, і люди отримали поранення. Хто пише цю нісенітницю?
показать весь комментарий
14.01.2026 23:04 Ответить
 
 