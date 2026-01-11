Операторы дронов SIGNUM уничтожили 7 вражеских БПЛА на Лиманском направлении. ВИДЕО

На Лиманском направлении противник пытается держать воздух под своим контролем, вести разведку и корректировать огонь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы батальона SIGNUM срывают все попытки оккупантов двигаться по украинскому небу и уничтожают вражеские беспилотники.

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В частности, поражены:

Lancet - 2 единицы;

Zala - 4 единицы;

КВО - 1 единица.

Кадры результативной работы украинские воины обнародовали в соцсетях.

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