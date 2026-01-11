Операторы дронов SIGNUM уничтожили 7 вражеских БПЛА на Лиманском направлении. ВИДЕО
На Лиманском направлении противник пытается держать воздух под своим контролем, вести разведку и корректировать огонь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы батальона SIGNUM срывают все попытки оккупантов двигаться по украинскому небу и уничтожают вражеские беспилотники.
В частности, поражены:
- Lancet - 2 единицы;
- Zala - 4 единицы;
- КВО - 1 единица.
Кадры результативной работы украинские воины обнародовали в соцсетях.
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