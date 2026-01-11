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Новини Відео Знищення російської техніки Бойові дії на Лиманському напрямку
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Оператори дронів SIGNUM знищили 7 ворожих БпЛА на Лиманському напрямку. ВIДЕО

На Лиманському напрямку противник намагається тримати повітря під своїм контролем, вести розвідку та коригувати вогонь.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці батальйону SIGNUM зривають усі спроби окупантів рухатися українським небом та знищують ворожі безпілотники.

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Зокрема уражено:

  • Lancet - 2 одиниці;
  • Zala - 4 одиниці;
  • КВО - 1 одиниця.

Кадри результативної роботи українські воїни оприлюднили у соцмережах.

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