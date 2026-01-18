РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7415 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Боевые действия на Покровском направлении
6 268 10

"Шершни Довбуша" превратили дороги возле Покровска в свалку металлолома от техники оккупантов. ВИДЕО

Дронари батальона беспилотных систем "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады имени Алексея Довбуша превращают технику оккупантов в свалку металлолома вблизи Покровска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "Шершни" разбивали российский транспорт, ожидали прибытия оккупантов для эвакуации поврежденной техники и пополняли уничтожение новой техники.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

На отдельных участках скапливалось до полудюжины пораженной техники рашистов.

Кроме того, украинские дроны поразили антенны вражеских пилотов, лишив их возможности координировать действия.

Автор: 

армия РФ уничтожение дроны Покровск 68 отдельная егерская бригада
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Дякуємо Вам ,дорогі наші захисники 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
18.01.2026 15:53 Ответить
+7
Шершням плюсiк улетiв!
показать весь комментарий
18.01.2026 15:36 Ответить
+1
Я ось питаю , чим Довбуш був крайщий за того ж Кармелюка ?! Що Довбуш був галичанин , а Кармелюк ні ?! Але ж зі школи мені знайоми саме Кармелюк через Тараса Шевченко ... Це риторичне зауваження й аж ніяк не відноситься до Шершнів особисто . Але ж як до мене , то Нестер Махно був дійсно улюбленцем значної частини українців , що про Олексу Довбаша аж ніяк не можно казати !!!
показать весь комментарий
18.01.2026 16:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ми достеменно не знаємо всією правди ні про Довбуша, ні про Кармелюка, ні про Махно. Цікава фігура Махно. Він воював за ''червоних'' і проти них. Його легко обдурили московити. Він був великою особистістю для свого регіону. Мав велику армію і повагу. Сьогодні його місто Гуляй Поле ворог стирає в сміття.
Про Довбуша знаю мало, точно те, що і всі. А за Кармелюка більше, якщо мене не зраджує пам'ять, то він не з Галичини, в з Поділля. Був я в замку, в якому він був в ув'язнення, що знаходиться в Старокостянтинові. Також багато про нього розповідали в Кам'янець- Подільському, де він також був.
показать весь комментарий
18.01.2026 16:16 Ответить
Ще хочу доповнити. Герої жили в різний час і в них були різні вороги. Є сходство між Кармелюком і Довбушем, бо вони піднімали повстання проти польської шляхти. Маленькі повстання. А в Махно була ціла армія. В Махно - воював з радянською армією окупантів і проти них. Здається помер у вигнанні, у Франції.
показать весь комментарий
18.01.2026 16:27 Ответить
Ми можемо любити , чи ненавидіти "червонодупих" але не можемо забувати а ніколи , що на при кінець 19 століття й початок 20
подавна більшість видатних українців співчували або прямо відносили себе до соціал-демократів :
Це й Шевченко , й Леся , й Франко, й (особливо) Коцюбинський з Винниченко, й Грушевський , й Петлюра те ж був скорійше лівим .
Як ж ми можемо засуджувати того ж Махна за його анархізм , якщо такі інтелектуали були дуже близьких о Махна переконань ?!
Махно це людина з дуже загостреним почуттям справедливості й дуже ідеологічним … Це більшовики пристосовувалися до обставин й змінювали погляди .
А Нестор Іванович був дуже ідеологічно стійким - справжнім ідеалістом !!!
Усі у захваті від Оруела . Але ж й він був лівим . Причому , він був відомим троцкістом й саме через це так призирливо ставився до Сраліна .
Лівим був й Сартр, й Попер - простійше перелічити тих , хто не захоплювався романтикою лівих ідей !!!

Навіть зара професори гарвардськи , а особливо (сорбонськи) з придиханням озвучують абсолютно хибний термін "національно визвольна боротьба народів Африки" , хоча ,
якщо б вони уважно читали тих же Маркса чи Енгельса , то точно б знали , що в навіть в ******** Африці ніяких націй й досі нема - вони йще не сформувалися
й через це замість "боротьби й визволення" там постійно коїться різанина й геноцид … А ми тут кажемо про інтелектуалів , а не про простого (майже) хлопця з Гуляй-Поля ... Й він крайще розумів життя , ні будь який ******** професор-лівак !!!
показать весь комментарий
18.01.2026 17:04 Ответить
Та де ж воно мудрим стати без Маркса з Енґельсом?
показать весь комментарий
18.01.2026 20:21 Ответить
Це може бути самим комедним , але з точки зору социальної науки головним опонентом більшовизму в приватному випадку й тоталітарізму - в загальному стали теж неомарксисти - Анрі Бергсон й Карл Поппер ... Жодної цікавою й привабливої для мислителів ідеї що полімізувала з лівими течіями не виникло за останні 100 років .
Нічше предтечією нацистів зробила його сестра , з якою він 10 років не бажав спілкуватися через її ідеї , близкі до нацистких . Він висміював расові теорії як примітивні й нікчемні . Він не був генетиком , але добре знав історію й розумів , що серед "германської мовної групи" німці найменш "чисті" , що ******* генетика абсолютно підтвердила . Ніцше натякав , що їх рід походить в тому числі й від поляків .
показать весь комментарий
18.01.2026 22:21 Ответить
А нацизм - це теорія націй?
показать весь комментарий
19.01.2026 09:23 Ответить
Махно прожив дуже складне життя , особливо поза Україною . Але - помер абсолютно вільною людиною й жодного дня не змінював свої переконань !!!

А як він косив з тачанок усяких "кадирівців" ... "Герої" з деникінської "дикої дивізії" коли чули , що проти їх Махно буде воювати відмовлялися йти у наступ !!!
показать весь комментарий
18.01.2026 17:11 Ответить
 
 