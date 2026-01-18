"Шершні Довбуша" перетворили дороги біля Покровська на звалище брухту від техніки окупантів. ВIДЕО
Дронарі батальйону безпілотних систем "Шершні Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша перетворюють техніку окупантів на звалище брухту поблизу Покровська.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, "Шершні" розбивали російський транспорт, очікували на прибуття окупантів для евакуації пошкодженої техніки та поповнювали знищення нової техніки.
На окремих ділянках накопичувалося до пів десятка ураженої техніки рашистів.
Крім того, українські дрони поцілили антени ворожих пілотів, позбавивши їх можливості координувати дії.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Про Довбуша знаю мало, точно те, що і всі. А за Кармелюка більше, якщо мене не зраджує пам'ять, то він не з Галичини, в з Поділля. Був я в замку, в якому він був в ув'язнення, що знаходиться в Старокостянтинові. Також багато про нього розповідали в Кам'янець- Подільському, де він також був.
подавна більшість видатних українців співчували або прямо відносили себе до соціал-демократів :
Це й Шевченко , й Леся , й Франко, й (особливо) Коцюбинський з Винниченко, й Грушевський , й Петлюра те ж був скорійше лівим .
Як ж ми можемо засуджувати того ж Махна за його анархізм , якщо такі інтелектуали були дуже близьких о Махна переконань ?!
Махно це людина з дуже загостреним почуттям справедливості й дуже ідеологічним … Це більшовики пристосовувалися до обставин й змінювали погляди .
А Нестор Іванович був дуже ідеологічно стійким - справжнім ідеалістом !!!
Усі у захваті від Оруела . Але ж й він був лівим . Причому , він був відомим троцкістом й саме через це так призирливо ставився до Сраліна .
Лівим був й Сартр, й Попер - простійше перелічити тих , хто не захоплювався романтикою лівих ідей !!!
Навіть зара професори гарвардськи , а особливо (сорбонськи) з придиханням озвучують абсолютно хибний термін "національно визвольна боротьба народів Африки" , хоча ,
якщо б вони уважно читали тих же Маркса чи Енгельса , то точно б знали , що в навіть в ******** Африці ніяких націй й досі нема - вони йще не сформувалися
й через це замість "боротьби й визволення" там постійно коїться різанина й геноцид … А ми тут кажемо про інтелектуалів , а не про простого (майже) хлопця з Гуляй-Поля ... Й він крайще розумів життя , ні будь який ******** професор-лівак !!!
Нічше предтечією нацистів зробила його сестра , з якою він 10 років не бажав спілкуватися через її ідеї , близкі до нацистких . Він висміював расові теорії як примітивні й нікчемні . Він не був генетиком , але добре знав історію й розумів , що серед "германської мовної групи" німці найменш "чисті" , що ******* генетика абсолютно підтвердила . Ніцше натякав , що їх рід походить в тому числі й від поляків .
А як він косив з тачанок усяких "кадирівців" ... "Герої" з деникінської "дикої дивізії" коли чули , що проти їх Махно буде воювати відмовлялися йти у наступ !!!