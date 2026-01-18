"Шершні Довбуша" перетворили дороги біля Покровська на звалище брухту від техніки окупантів. ВIДЕО

Дронарі батальйону безпілотних систем "Шершні Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша перетворюють техніку окупантів на звалище брухту поблизу Покровська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "Шершні" розбивали російський транспорт, очікували на прибуття окупантів для евакуації пошкодженої техніки та поповнювали знищення нової техніки.

На окремих ділянках накопичувалося до пів десятка ураженої техніки рашистів.

Крім того, українські дрони поцілили антени ворожих пілотів, позбавивши їх можливості координувати дії.

