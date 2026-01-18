"Шершні Довбуша" перетворили дороги біля Покровська на звалище брухту від техніки окупантів. ВIДЕО

Дронарі батальйону безпілотних систем "Шершні Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша перетворюють техніку окупантів на звалище брухту поблизу Покровська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "Шершні" розбивали російський транспорт, очікували на прибуття окупантів для евакуації пошкодженої техніки та поповнювали знищення нової техніки.

На окремих ділянках накопичувалося до пів десятка ураженої техніки рашистів.

Крім того, українські дрони поцілили антени ворожих пілотів, позбавивши їх можливості координувати дії.

Топ коментарі
Дякуємо Вам ,дорогі наші захисники 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
18.01.2026 15:53
Шершням плюсiк улетiв!
18.01.2026 15:36
Я ось питаю , чим Довбуш був крайщий за того ж Кармелюка ?! Що Довбуш був галичанин , а Кармелюк ні ?! Але ж зі школи мені знайоми саме Кармелюк через Тараса Шевченко ... Це риторичне зауваження й аж ніяк не відноситься до Шершнів особисто . Але ж як до мене , то Нестер Махно був дійсно улюбленцем значної частини українців , що про Олексу Довбаша аж ніяк не можно казати !!!
18.01.2026 16:00
Шершням плюсiк улетiв!
показати весь коментар
18.01.2026 15:36 Відповісти
Дякуємо Вам ,дорогі наші захисники 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
18.01.2026 15:53 Відповісти
Я ось питаю , чим Довбуш був крайщий за того ж Кармелюка ?! Що Довбуш був галичанин , а Кармелюк ні ?! Але ж зі школи мені знайоми саме Кармелюк через Тараса Шевченко ... Це риторичне зауваження й аж ніяк не відноситься до Шершнів особисто . Але ж як до мене , то Нестер Махно був дійсно улюбленцем значної частини українців , що про Олексу Довбаша аж ніяк не можно казати !!!
показати весь коментар
18.01.2026 16:00 Відповісти
Ми достеменно не знаємо всією правди ні про Довбуша, ні про Кармелюка, ні про Махно. Цікава фігура Махно. Він воював за ''червоних'' і проти них. Його легко обдурили московити. Він був великою особистістю для свого регіону. Мав велику армію і повагу. Сьогодні його місто Гуляй Поле ворог стирає в сміття.
Про Довбуша знаю мало, точно те, що і всі. А за Кармелюка більше, якщо мене не зраджує пам'ять, то він не з Галичини, в з Поділля. Був я в замку, в якому він був в ув'язнення, що знаходиться в Старокостянтинові. Також багато про нього розповідали в Кам'янець- Подільському, де він також був.
18.01.2026 16:16
Ще хочу доповнити. Герої жили в різний час і в них були різні вороги. Є сходство між Кармелюком і Довбушем, бо вони піднімали повстання проти польської шляхти. Маленькі повстання. А в Махно була ціла армія. В Махно - воював з радянською армією окупантів і проти них. Здається помер у вигнанні, у Франції.
18.01.2026 16:27
Ми можемо любити , чи ненавидіти "червонодупих" але не можемо забувати а ніколи , що на при кінець 19 століття й початок 20
подавна більшість видатних українців співчували або прямо відносили себе до соціал-демократів :
Це й Шевченко , й Леся , й Франко, й (особливо) Коцюбинський з Винниченко, й Грушевський , й Петлюра те ж був скорійше лівим .
Як ж ми можемо засуджувати того ж Махна за його анархізм , якщо такі інтелектуали були дуже близьких о Махна переконань ?!
Махно це людина з дуже загостреним почуттям справедливості й дуже ідеологічним … Це більшовики пристосовувалися до обставин й змінювали погляди .
А Нестор Іванович був дуже ідеологічно стійким - справжнім ідеалістом !!!
Усі у захваті від Оруела . Але ж й він був лівим . Причому , він був відомим троцкістом й саме через це так призирливо ставився до Сраліна .
Лівим був й Сартр, й Попер - простійше перелічити тих , хто не захоплювався романтикою лівих ідей !!!

Навіть зара професори гарвардськи , а особливо (сорбонськи) з придиханням озвучують абсолютно хибний термін "національно визвольна боротьба народів Африки" , хоча ,
якщо б вони уважно читали тих же Маркса чи Енгельса , то точно б знали , що в навіть в ******** Африці ніяких націй й досі нема - вони йще не сформувалися
й через це замість "боротьби й визволення" там постійно коїться різанина й геноцид … А ми тут кажемо про інтелектуалів , а не про простого (майже) хлопця з Гуляй-Поля ... Й він крайще розумів життя , ні будь який ******** професор-лівак !!!
18.01.2026 17:04
Та де ж воно мудрим стати без Маркса з Енґельсом?
18.01.2026 20:21
Це може бути самим комедним , але з точки зору социальної науки головним опонентом більшовизму в приватному випадку й тоталітарізму - в загальному стали теж неомарксисти - Анрі Бергсон й Карл Поппер ... Жодної цікавою й привабливої для мислителів ідеї що полімізувала з лівими течіями не виникло за останні 100 років .
Нічше предтечією нацистів зробила його сестра , з якою він 10 років не бажав спілкуватися через її ідеї , близкі до нацистких . Він висміював расові теорії як примітивні й нікчемні . Він не був генетиком , але добре знав історію й розумів , що серед "германської мовної групи" німці найменш "чисті" , що ******* генетика абсолютно підтвердила . Ніцше натякав , що їх рід походить в тому числі й від поляків .
18.01.2026 22:21
А нацизм - це теорія націй?
19.01.2026 09:23
Махно прожив дуже складне життя , особливо поза Україною . Але - помер абсолютно вільною людиною й жодного дня не змінював свої переконань !!!

А як він косив з тачанок усяких "кадирівців" ... "Герої" з деникінської "дикої дивізії" коли чули , що проти їх Махно буде воювати відмовлялися йти у наступ !!!
18.01.2026 17:11
 
 