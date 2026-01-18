Пілоти 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували 4 штурмовиків РФ біля Покровська. ВIДЕО
У мережі оприлюднили кадри, як український дрон-камікадзе влучає у групу російських штурмовиків біля Покровська.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, група рашистів із чотирьох осіб зупинилася на привал під деревом та була одразу ліквідована.
Бойову роботу виконали пілоти 414-ї бригади "Птахи Мадяра".
