Бійці 79-ї ОДШБр дізналися позивний рашиста та ліквідували його під час засідки на околицях Мирнограда. ВIДЕО

На околицях Мирнограда ворог спробував накопичитися на території рибгоспу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки перехопленням українські штурмовики отримали позивний росіянина, що дозволило їм безперешкодно зайти до будівлі та ліквідувати противника.

Після знешкодження окупанта воїни замінували територію рибгоспу.

У результаті бійці підірвали будівлю, запобігши подальшому накопиченню ворога на цій ділянці.

На кадрах бойову роботу виконали воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Бійці 79-ї ОДШБр дізналися позивний рашиста та ліквідували його під час засідки на околицях Мирнограда.

Не слід би було розкривати деталі операції. Подібні публікації ніби тренінг для ворога -вірогідність повторити досвід різко знижується...
18.01.2026 10:39 Відповісти
Нашим воїнам респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Молимось за Вас❤️❤️❤️
18.01.2026 10:40 Відповісти
 
 