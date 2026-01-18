Бійці 79-ї ОДШБр дізналися позивний рашиста та ліквідували його під час засідки на околицях Мирнограда. ВIДЕО
На околицях Мирнограда ворог спробував накопичитися на території рибгоспу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки перехопленням українські штурмовики отримали позивний росіянина, що дозволило їм безперешкодно зайти до будівлі та ліквідувати противника.
Після знешкодження окупанта воїни замінували територію рибгоспу.
У результаті бійці підірвали будівлю, запобігши подальшому накопиченню ворога на цій ділянці.
На кадрах бойову роботу виконали воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.
- Також повідомлялося, що бійці 71-ї бригади ДШВ знищили 42 окупантів та відбили штурм на Сумщині.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не слід би було розкривати деталі операції. Подібні публікації ніби тренінг для ворога -вірогідність повторити досвід різко знижується...
Молимось за Вас❤️❤️❤️