2 707 8
Дрони "Гострих Картузів" знищили 3 російських піхотинців на Покровському напрямку. ВIДЕО
Троє російських піхотинців намагалися зайти в село на Покровському напрямку і закріпитися там для подальшого просування.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрон підрозділу ударних БпЛА "Гострі Картузи" завчасно помітив пересування ворога та перейшов до дій.
Першим дроном із подвійним зарядом було ліквідовано 2 окупантів.
Третій загарбник намагався сховатися під пораненим поплічником, але спроба виявилася марною - мавік невдовзі повернувся і закінчив розпочату справу влучним скидом.
За пів години було виявлено та нейтралізовано одразу 3 ворожих солдатів.
Кадри бойової роботи бійці оприлюднили у соцмережах.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Любо Неожиданнов
показати весь коментар17.01.2026 10:36 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
✘
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар17.01.2026 10:45 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
sergey yakovenko #550599
показати весь коментар17.01.2026 12:23 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Yury Onofrichuk #395902
показати весь коментар17.01.2026 16:51 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
sergey yakovenko #550599
показати весь коментар17.01.2026 19:52 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
Николай Водяной #461390
показати весь коментар18.01.2026 02:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль