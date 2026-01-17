2 707 8

Дрони "Гострих Картузів" знищили 3 російських піхотинців на Покровському напрямку. ВIДЕО

Троє російських піхотинців намагалися зайти в село на Покровському напрямку і закріпитися там для подальшого просування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрон підрозділу ударних БпЛА "Гострі Картузи" завчасно помітив пересування ворога та перейшов до дій.

Першим дроном із подвійним зарядом було ліквідовано 2 окупантів.

Третій загарбник намагався сховатися під пораненим поплічником, але спроба виявилася марною - мавік невдовзі повернувся і закінчив розпочату справу влучним скидом.

За пів години було виявлено та нейтралізовано одразу 3 ворожих солдатів.

Кадри бойової роботи бійці оприлюднили у соцмережах.

армія рф (20784) знищення (9943) ЗСУ (8547) дрони (7889) Покровськ (1311)
мінус 3. чудово. Дякуємо Котики!
17.01.2026 10:36 Відповісти
Закріпилися! - завдання виконано
17.01.2026 10:45 Відповісти
Уявляю, як би під час другої світової війни у зведеннях говорили про те, що десь убито трьох німців і так кожногодня. І так кожного дня. Десь забаранили одного орка і відразу про це розголос по всім каналам, а три це взагалі св'ято державного рівня.
17.01.2026 12:23 Відповісти
Дурнику, ти по цифрах не розумієш? 1000 на день - це мало? Це як раз корелюється з цифрами 2-ї світової.
17.01.2026 16:51 Відповісти
Ти, *банько царя небесного, не сунь свій писок коли дорослі ведуть діалог.
17.01.2026 19:52 Відповісти
дорослий дебіл.
18.01.2026 02:20 Відповісти
 
 