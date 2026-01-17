Дрони "Гострих Картузів" знищили 3 російських піхотинців на Покровському напрямку. ВIДЕО

Троє російських піхотинців намагалися зайти в село на Покровському напрямку і закріпитися там для подальшого просування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрон підрозділу ударних БпЛА "Гострі Картузи" завчасно помітив пересування ворога та перейшов до дій.

Першим дроном із подвійним зарядом було ліквідовано 2 окупантів.

Третій загарбник намагався сховатися під пораненим поплічником, але спроба виявилася марною - мавік невдовзі повернувся і закінчив розпочату справу влучним скидом.

За пів години було виявлено та нейтралізовано одразу 3 ворожих солдатів.

Кадри бойової роботи бійці оприлюднили у соцмережах.

