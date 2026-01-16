Ворожий МТ-ЛБ розлітається на шмаття після влучання українського дрона-камікадзе. ВIДЕО
У районі Гуляйполя Запорізької області український FPV-дрон знищив російський МТ-ЛБ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі успішної бойової роботи оператора українського безпілотника видно, як БПЛА точно заходить на ціль та влучає в бронемашину окупантів. Після удару відбувається потужний вибух, що розриває військову бронемашину на штамки.
Кругом залізеш, де й не потрібно...(