Ворожий МТ-ЛБ розлітається на шмаття після влучання українського дрона-камікадзе. ВIДЕО

У районі Гуляйполя Запорізької області український FPV-дрон знищив російський МТ-ЛБ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі успішної бойової роботи оператора українського безпілотника видно, як БПЛА точно заходить на ціль та влучає в бронемашину окупантів. Після удару відбувається потужний вибух, що розриває військову бронемашину на штамки.

Дивіться: Окупант, заскочений дроном серед поля, двічі марно намагається поцілити у безпілотник сніжкою. ВIДЕО

Також дивіться: Марна спроба окупанта пересидіти у сільському нужнику атаку українського дрона-камікадзе. ВIДЕО