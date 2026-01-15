Марна спроба окупанта пересидіти у сільському нужнику атаку українського дрона-камікадзе. ВIДЕО

Бійці батальйону безпілотних систем "Чорна Стріла" 5-ї окремої важкої механізованої бригади оприлюднили відео, на якому зафіксовано чергову спробу російського штурмовика врятуватися від українського дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як окупант, помітивши FPV у небі, метушливо тікає та ховається у звичайному сільському туалеті. Розрахунок, очевидно, був простий - пересидіти атаку в найпростішому укритті.

Втім, пілот українського дрона-камікадзе швидко виявив схованку. FPV точно зайшов на ціль і завдав удару по місцю, де переховувався військовий РФ. Спроба "відсидітися" завершилася для окупанта фатально.

