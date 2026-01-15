Марна спроба окупанта пересидіти у сільському нужнику атаку українського дрона-камікадзе. ВIДЕО

Бійці батальйону безпілотних систем "Чорна Стріла" 5-ї окремої важкої механізованої бригади оприлюднили відео, на якому зафіксовано чергову спробу російського штурмовика врятуватися від українського дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як окупант, помітивши FPV у небі, метушливо тікає та ховається у звичайному сільському туалеті. Розрахунок, очевидно, був простий - пересидіти атаку в найпростішому укритті.

Втім, пілот українського дрона-камікадзе швидко виявив схованку. FPV точно зайшов на ціль і завдав удару по місцю, де переховувався військовий РФ. Спроба "відсидітися" завершилася для окупанта фатально.

армія рф (20784) курйоз (595) знищення (9943) дрони (7889)
Топ коментарі
+10
Фраза «Мочить в сортире» заграла кацапськими фарбами !
П.С.
З того лайна його ніхто вже діставати не буде!
15.01.2026 09:45 Відповісти
+7
Класика
15.01.2026 09:34 Відповісти
+6
да-в гавнє раділся в гавнє і падох...
15.01.2026 09:51 Відповісти
Туалет! - И лучше кайфа нет,
Чем новый туалет: стоит в саду сверкает, отражая солнца свет,
Сельский туалет! - И лучше кайфа нет,
Стоит в саду сверкает, отражая солнца свет.

15.01.2026 09:35 Відповісти
Зараз дупи слід
15.01.2026 10:28 Відповісти
Фраза «Мочить в сортире» заграла кацапськими фарбами !
П.С.
З того лайна його ніхто вже діставати не буде!
15.01.2026 09:45 Відповісти
Не дали покакать мальчіку в трусіках
15.01.2026 09:46 Відповісти
В лайні народився, в лайні і здох.
15.01.2026 10:12 Відповісти
Ну хоч здохнути повезло неначебто як у дома, мабуть ще радів співая
....лайно, лайно, кругом лайно, своє лайно любиме...
15.01.2026 10:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-2f-Q4K_J70
15.01.2026 12:38 Відповісти
Спроба "відсидітися" завершилася для окупанта фекально
16.01.2026 16:39 Відповісти
 
 