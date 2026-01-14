Скинутий із українського дрона боєприпас не вибухнув, але задвохсотив окупанта, проваливши йому череп. ВIДЕО

Оператори батальйону безпілотних систем 68-ї окремої єгерської бригади оприлюднили кадри бойової роботи, на яких зафіксовано ураження російського штурмовика боєприпасом, скинутим з безпілотника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що боєприпас не здетонував під час удару, однак точне влучання у голову провалило окупанту голову і той стік кров'ю між кущів.

