Дронарі 14-ї бригади знищили 5 ворожих дронів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого відпрацювали під час бойових вильотів по ворожих дронах на Куп'янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, уражено щонайменше 5 БпЛА противника у небі, а також 2 укриття та 2 військових РФ.

Серед знищеної техніки:

  • БпЛА "Орлан" – 1 од.;
  • БпЛА ZALA – 1 од.;
  • БпЛА SUPERCAM – 1 од.;
  • БпЛА "Ланцет" – 1 од.;
  • БпЛА "Молнія" – 9 од.;
  • Антена пілотів – 1 од.

Відео бійці оприлюднили у соцмережах.

Красені!
15.01.2026 01:36
 
 