Дронарі 14-ї бригади знищили 5 ворожих дронів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого відпрацювали під час бойових вильотів по ворожих дронах на Куп'янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, уражено щонайменше 5 БпЛА противника у небі, а також 2 укриття та 2 військових РФ.

Серед знищеної техніки:

БпЛА "Орлан" – 1 од.;

БпЛА ZALA – 1 од.;

БпЛА SUPERCAM – 1 од.;

БпЛА "Ланцет" – 1 од.;

БпЛА "Молнія" – 9 од.;

Антена пілотів – 1 од.

Відео бійці оприлюднили у соцмережах.

Дивіться також: Пілот 225-го ОШП "Чорний Лебідь" обезголовив рашиста FPV-дроном. ВIДЕО 18+

Також повідомлялося, що FPV-дрон 14-ї ОМБр залітає в автівку з окупантами на Куп’янському напрямку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Січеславські десантники 25-ї бригади вдарили "Градами" по окупантах у Шахтарському мікрорайоні Покровська. ВIДЕО