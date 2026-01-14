Дронарі 14-ї бригади знищили 5 ворожих дронів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
Бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого відпрацювали під час бойових вильотів по ворожих дронах на Куп'янському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, уражено щонайменше 5 БпЛА противника у небі, а також 2 укриття та 2 військових РФ.
Серед знищеної техніки:
- БпЛА "Орлан" – 1 од.;
- БпЛА ZALA – 1 од.;
- БпЛА SUPERCAM – 1 од.;
- БпЛА "Ланцет" – 1 од.;
- БпЛА "Молнія" – 9 од.;
- Антена пілотів – 1 од.
Відео бійці оприлюднили у соцмережах.
- Також повідомлялося, що FPV-дрон 14-ї ОМБр залітає в автівку з окупантами на Куп’янському напрямку.
Владислав Сварчевський
15.01.2026 01:36
