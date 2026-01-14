Дронари 14-й бригады уничтожили 5 вражеских дронов на Купянском направлении. ВИДЕО
Бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого отработали во время боевых вылетов по вражеским дронам на Купянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, поражено не менее 5 БПЛА противника в небе, а также 2 укрытия и 2 военных РФ.
Среди уничтоженной техники:
- БПЛА "Орлан" – 1 ед.;
- БПЛА ZALA – 1 ед.;
- БПЛА SUPERCAM – 1 шт.;
- БПЛА "Ланцет" – 1 ед.;
- БПЛА "Молния" – 9 шт.;
- Антенна пилотов – 1 шт.
Видео бойцы обнародовали в соцсетях.
- Также сообщалось, что FPV-дрон 14-й ОМБр залетает в автомобиль с оккупантами на Купянском направлении.
Владислав Сварчевський
15.01.2026 01:36
