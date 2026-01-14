Дронари 14-й бригады уничтожили 5 вражеских дронов на Купянском направлении. ВИДЕО

Бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого отработали во время боевых вылетов по вражеским дронам на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, поражено не менее 5 БПЛА противника в небе, а также 2 укрытия и 2 военных РФ.

Среди уничтоженной техники:

  • БПЛА "Орлан" – 1 ед.;
  • БПЛА ZALA – 1 ед.;
  • БПЛА SUPERCAM – 1 шт.;
  • БПЛА "Ланцет" – 1 ед.;
  • БПЛА "Молния" – 9 шт.;
  • Антенна пилотов – 1 шт.

Видео бойцы обнародовали в соцсетях.

армия РФ (22561) уничтожение (9623) 14 отдельная механизированная бригада (124) дроны (6864) Купянск (976)
