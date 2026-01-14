Дронари 14-й бригады уничтожили 5 вражеских дронов на Купянском направлении. ВИДЕО

Бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого отработали во время боевых вылетов по вражеским дронам на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, поражено не менее 5 БПЛА противника в небе, а также 2 укрытия и 2 военных РФ.

Среди уничтоженной техники:

БПЛА "Орлан" – 1 ед.;

БПЛА ZALA – 1 ед.;

БПЛА SUPERCAM – 1 шт.;

БПЛА "Ланцет" – 1 ед.;

БПЛА "Молния" – 9 шт.;

Антенна пилотов – 1 шт.

Видео бойцы обнародовали в соцсетях.

Смотрите также: Пилот 225-го ОШП "Черный Лебедь" обезглавил рашиста FPV-дроном. ВИДЕО 18+

Також сообщалось, что FPV-дрон 14-й ОМБр залетает в автомобиль с оккупантами на Купянском направлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сичеславские десантники 25-й бригады ударили "Градами" по оккупантам в Шахтерском микрорайоне Покровска. ВИДЕО