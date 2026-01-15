Бесполезная попытка оккупанта пересидеть в сельском нужнике атаку украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО

Бойцы батальона беспилотных систем "Черная Стрела" 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады обнародовали видео, на котором зафиксирована очередная попытка российского штурмовика спастись от украинского дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как оккупант, заметив FPV в небе, суетливо убегает и прячется в обычном сельском туалете. Расчет, очевидно, был прост - пересидеть атаку в самом простом укрытии.

Впрочем, пилот украинского дрона-камикадзе быстро обнаружил тайник. FPV точно подошел к цели и нанес удар по месту, где скрывался военный РФ. Попытка "отсидеться" закончилась для оккупанта фатально.

