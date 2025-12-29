Окупант фільмує знищену колону армії РФ: "Тут #бать жареным мясом пахло. У одного, бл#дь, мозг вытек - черепушку разорвало". ВIДЕО

У мережі з’явився відеозапис, на якому окупант фіксує результати ураження колони армії РФ кумулятивними боєприпасами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно знищену бронетехніку та автотранспорт, зокрема бронетранспортер, вантажівку "Урал" і машину супроводу. Вся техніка зазнала значних ушкоджень і вигоріла вщент.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зазначається, що колона була оснащена засобами радіоелектронної боротьби, встановленими на кабінах машин. Однак наявність РЕБ не змогла захистити техніку від точних ударів. Обставини та точне місце події наразі не уточнюються.

Дивіться: Дрони батальйону SIGNUM ліквідували 8 окупантів, які тікали по Серебрянському лісу. ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український снайпер ліквідував окупанта з дистанції 1300 метрів. ВIДЕО