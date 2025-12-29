Оккупант снимает уничтоженную колонну армии РФ: "Здесь #бать жареным мясом пахло. У одного, бл#дь, мозг вытек - черепушку разорвало". ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой оккупант фиксирует результаты поражения колонны армии РФ кумулятивными боеприпасами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно уничтоженную бронетехнику и автотранспорт, в частности бронетранспортер, грузовик "Урал" и машину сопровождения. Вся техника получила значительные повреждения и сгорела дотла.
Отмечается, что колонна была оснащена средствами радиоэлектронной борьбы, установленными на кабинах машин. Однако наличие РЭБ не смогло защитить технику от точных ударов. Обстоятельства и точное место происшествия пока не уточняются.
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