Оккупант снимает уничтоженную колонну армии РФ: "Здесь #бать жареным мясом пахло. У одного, бл#дь, мозг вытек - черепушку разорвало". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой оккупант фиксирует результаты поражения колонны армии РФ кумулятивными боеприпасами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно уничтоженную бронетехнику и автотранспорт, в частности бронетранспортер, грузовик "Урал" и машину сопровождения. Вся техника получила значительные повреждения и сгорела дотла.

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Отмечается, что колонна была оснащена средствами радиоэлектронной борьбы, установленными на кабинах машин. Однако наличие РЭБ не смогло защитить технику от точных ударов. Обстоятельства и точное место происшествия пока не уточняются.

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