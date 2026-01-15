Окупант, заскочений дроном серед поля, двічі марно намагається поцілити у безпілотник сніжкою. ВIДЕО
У соціальних мережах поширюється відео з фронту, на якому зафіксовано доволі курйозний епізод за участю російського окупанта та українського безпілотника.
Яак повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як окупант, заскочений дроном просто серед засніженого поля, намагається чинити опір у вкрай своєрідний спосіб - він двічі кидає у безпілотник сніжки, намагаючись поцілити в апарат. Примітно, що на записі не помітно у росіянина будь-якої зброї.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пригожин, зустрів орка з кувалдою!!
С - Смєкалка
https://censor.net/ru/videonews/3592779/zahvatchik-pytalsya-otbitsya-ot-bespilotnika-vsu-snejkami