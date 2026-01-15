Окупант, заскочений дроном серед поля, двічі марно намагається поцілити у безпілотник сніжкою. ВIДЕО

У соціальних мережах поширюється відео з фронту, на якому зафіксовано доволі курйозний епізод за участю російського окупанта та українського безпілотника.

Яак повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як окупант, заскочений дроном просто серед засніженого поля, намагається чинити опір у вкрай своєрідний спосіб - він двічі кидає у безпілотник сніжки, намагаючись поцілити в апарат. Примітно, що на записі не помітно у росіянина будь-якої зброї.

Ще б лайном почав кидатись. І скрепно, і насрав немало.
15.01.2026 14:58 Відповісти
намагається поцілити у безпілотник сніжкою

С - Смєкалка
15.01.2026 14:58 Відповісти
Зимові розваги.
15.01.2026 15:35 Відповісти
Ще б лайном почав кидатись. І скрепно, і насрав немало.
15.01.2026 14:58 Відповісти
Хоть підігріли Українці, оте ****** з московії, від ****** і тюріної!!
Пригожин, зустрів орка з кувалдою!!
16.01.2026 03:02 Відповісти
намагається поцілити у безпілотник сніжкою

С - Смєкалка
15.01.2026 14:58 Відповісти
Друга армія світу...
15.01.2026 15:33 Відповісти
Зимові розваги.
15.01.2026 15:35 Відповісти
ЗБСДМ?
15.01.2026 17:35 Відповісти
це відео вже було
15.01.2026 17:13 Відповісти
Пруф плиз
15.01.2026 17:32 Відповісти
Вроде оно)
https://censor.net/ru/videonews/3592779/zahvatchik-pytalsya-otbitsya-ot-bespilotnika-vsu-snejkami
15.01.2026 18:28 Відповісти
Лапта-*****.... А хто на першiй базi?
15.01.2026 17:36 Відповісти
Любишь холодок люби и саночки возить.
15.01.2026 19:02 Відповісти
 
 