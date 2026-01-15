Окупант, заскочений дроном серед поля, двічі марно намагається поцілити у безпілотник сніжкою. ВIДЕО

У соціальних мережах поширюється відео з фронту, на якому зафіксовано доволі курйозний епізод за участю російського окупанта та українського безпілотника.

Яак повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як окупант, заскочений дроном просто серед засніженого поля, намагається чинити опір у вкрай своєрідний спосіб - він двічі кидає у безпілотник сніжки, намагаючись поцілити в апарат. Примітно, що на записі не помітно у росіянина будь-якої зброї.

