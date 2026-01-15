Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 223 090 осіб (+1150 за добу), 11 557 танків, 36 182 артсистеми, 23 904 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 223 090 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 15.01.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 223 090 (+1 150) осіб
  • танків - 11 557 (+7) од.
  • бойових броньованих машин - 23 904 (+2) од.
  • артилерійських систем - 36 182 (+84) од.
  • РСЗВ - 1 611 (+8) од.
  • засоби ППО - 1 277 (+2) од.
  • літаків - 434 (+0) од.
  • гелікоптерів - 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 107 357 (+929) од.
  • крилаті ракети - 4 163 (+0) од.
  • кораблі / катери - 28 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 74 306 (+187) од.
  • спеціальна техніка - 4 042 (+0) од.

Також дивіться: Дронарі 14-ї бригади знищили 5 ворожих дронів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Втрати армії РФ на 15 січня

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Птахи Мадяра" відбили штурм та розгромили бронетехніку ворога на Донеччині. ВIДЕО

Топ коментарі
+19
Минув 4348 день москальсько-української війни.
290!! одиниць знищеної техніки та 1150! чумардосів за день.
Броня присутня, логістика, ППО та арта просто супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 230 000 це більше ніж все населення Красноярську.
15.01.2026 08:32 Відповісти
+14
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
Другий день ЗСУ вражають кількістю знищеної техніки!
А сьогодні ще й хороших рюське побільшало!

15.01.2026 07:06 Відповісти
Титани !
15.01.2026 07:22 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
15.01.2026 07:37 Відповісти
знов під тисячу дронів і морози не скінчуються
15.01.2026 07:44 Відповісти
Все як у кацапів в Білгороді
15.01.2026 08:34 Відповісти
ніт. там ще тищі фламіндічів на секунду
15.01.2026 09:05 Відповісти
Молодці! Дякуємо!
15.01.2026 07:48 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
15.01.2026 08:09 Відповісти
фигасе рсзо, арты и танков намолотили... пво тоже порадовали
15.01.2026 08:48 Відповісти
Чи було коли, стільки рсзв нараз?
15.01.2026 08:56 Відповісти
Було, це вже п'ятий раз, два рази було 9, два рази 10, а максимум 16
15.01.2026 09:54 Відповісти
Вже не пам'ятаю коли востаннє бачив такі цифри по рсзв 👏
15.01.2026 09:25 Відповісти
Востаннє більше двох років назад 16.11.2023 Авдіївку почали активно штурмувать (стирати під нуль)
15.01.2026 10:17 Відповісти
8 РСЗВ сьогодні, за січень минулого року 10. Напевно музейні "Катюші" в ход пішли, "Буратіни" і "Сонцепьокі" давно згоріли, а відновить клепки бракує, та й навіщо коли є дармове м'ясо.
Раз вже згадав січень 25-го, БпЛА за місяць 2 563 од, БпЛА за остані три доби (13-15) 2 936 од.
15.01.2026 10:06 Відповісти
@ "Втрати та результати наступу російських окупаційних військ (РОВ) за другий тиждень січня 2026 року в цифрах:

Так, впродовж другого тижня січня 2026 року РОВ захопили 43 км² території України, що є одним із найнижчих показників у тижневому вираженні за другу половину 2025 року. Причому ця площа навіть нижча за перший тиждень січня 2025 - 48 км².
Таким чином, за першу половину січня 2026 року РОВ окупували 91 км² території України.
Втрати особового складу РОВ за другий тиждень січня 2026 року склали 7 190, що трохи краще, ніж було досягнуто минулого тижня - 6 930.
Пропорція втрат особового складу на 1 км² української землі в середньому склала по 167 тіл окупантів, або, фактично, дві роти РОВ клали протягом минулого тижня на те, щоб захопити 1 км²!
Загалом, за першу половину січня 2026 року РВВ втратили 14 120 тіл, а пропорція втрат до територій, що захоплюються, склала 155 тіл/1 км², що є одним з найвищих показників втратою РОВ у пропорції до захоплюваної території в порівнянні з показниками 2025 року.

Вже наголошувалось, що причиною таких показників є кілька факторів.

По-перше - на низці основних напрямків РВОВ уперлися в малі та середні міста, які захопити з наскоку не виходить, а ресурсу вони з'їдають багато це Покровськ, Мирноград, Куп'янськ, Лиман, Гуляйполе, Часів Яр тощо. В у польових умовах бої значно сповільнилися та стагнують.

По-друге - погода. Наступати піхотою в мороз та снігопад таке собі задоволення, особливо на сході та північному сході театру бойових дій. Погодні умови не лише сковують мобільність підрозділів супротивника, а й зумовлюють зростання втрат.

Тож, судячи з попередніх показників, гадаю, нинішня тенденція високих втрат у пропорції до незначного просування РОВ протримається до кінця зими."
15.01.2026 14:26 Відповісти
 
 