Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 223 090 осіб (+1150 за добу), 11 557 танків, 36 182 артсистеми, 23 904 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 223 090 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Втрати армії РФ
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 15.01.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 223 090 (+1 150) осіб
- танків - 11 557 (+7) од.
- бойових броньованих машин - 23 904 (+2) од.
- артилерійських систем - 36 182 (+84) од.
- РСЗВ - 1 611 (+8) од.
- засоби ППО - 1 277 (+2) од.
- літаків - 434 (+0) од.
- гелікоптерів - 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 107 357 (+929) од.
- крилаті ракети - 4 163 (+0) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 74 306 (+187) од.
- спеціальна техніка - 4 042 (+0) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
А сьогодні ще й хороших рюське побільшало!
290!! одиниць знищеної техніки та 1150! чумардосів за день.
Броня присутня, логістика, ППО та арта просто супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 230 000 це більше ніж все населення Красноярську.
Раз вже згадав січень 25-го, БпЛА за місяць 2 563 од, БпЛА за остані три доби (13-15) 2 936 од.
Так, впродовж другого тижня січня 2026 року РОВ захопили 43 км² території України, що є одним із найнижчих показників у тижневому вираженні за другу половину 2025 року. Причому ця площа навіть нижча за перший тиждень січня 2025 - 48 км².
Таким чином, за першу половину січня 2026 року РОВ окупували 91 км² території України.
Втрати особового складу РОВ за другий тиждень січня 2026 року склали 7 190, що трохи краще, ніж було досягнуто минулого тижня - 6 930.
Пропорція втрат особового складу на 1 км² української землі в середньому склала по 167 тіл окупантів, або, фактично, дві роти РОВ клали протягом минулого тижня на те, щоб захопити 1 км²!
Загалом, за першу половину січня 2026 року РВВ втратили 14 120 тіл, а пропорція втрат до територій, що захоплюються, склала 155 тіл/1 км², що є одним з найвищих показників втратою РОВ у пропорції до захоплюваної території в порівнянні з показниками 2025 року.
Вже наголошувалось, що причиною таких показників є кілька факторів.
По-перше - на низці основних напрямків РВОВ уперлися в малі та середні міста, які захопити з наскоку не виходить, а ресурсу вони з'їдають багато це Покровськ, Мирноград, Куп'янськ, Лиман, Гуляйполе, Часів Яр тощо. В у польових умовах бої значно сповільнилися та стагнують.
По-друге - погода. Наступати піхотою в мороз та снігопад таке собі задоволення, особливо на сході та північному сході театру бойових дій. Погодні умови не лише сковують мобільність підрозділів супротивника, а й зумовлюють зростання втрат.
Тож, судячи з попередніх показників, гадаю, нинішня тенденція високих втрат у пропорції до незначного просування РОВ протримається до кінця зими."