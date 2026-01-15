РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14127 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Ликвидация российских окукпантов
2 059 11

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 223 090 человек (+1150 за сутки), 11 557 танков, 36 182 артсистемы, 23 904 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Уничтожение российской техники

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 223 090 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Потери армии РФ

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 15.01.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 223 090 (+1 150) человек
  • танков - 11 557 (+7) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 904 (+2) ед.
  • артиллерийских систем - 36 182 (+84) ед.
  • РСЗО - 1 611 (+8) ед.
  • средства ПВО - 1 277 (+2) ед.
  • самолетов - 434 (+0) ед.
  • вертолетов - 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 107 357 (+929) ед.
  • крылатые ракеты - 4 163 (+0) ед.
  • корабли / катера - 28 (+0) ед.
  • подводные лодки - 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 74 306 (+187) ед.
  • специальная техника - 4 042 (+0) ед.

Смотрите также: Дронари 14-й бригады уничтожили 5 вражеских дронов на Купянском направлении. ВИДЕО

Потери армии РФ на 15 января

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Птахи Мадяра" отразили штурм и разгромили бронетехнику врага на Донетчине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21937) Генштаб ВС (7506) ликвидация (4229)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Молодці! Дякуємо!
показать весь комментарий
15.01.2026 07:48 Ответить
+5
Другий день ЗСУ вражають кількістю знищеної техніки!
А сьогодні ще й хороших рюське побільшало!

показать весь комментарий
15.01.2026 07:06 Ответить
+5
Титани !
показать весь комментарий
15.01.2026 07:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Другий день ЗСУ вражають кількістю знищеної техніки!
А сьогодні ще й хороших рюське побільшало!

показать весь комментарий
15.01.2026 07:06 Ответить
Титани !
показать весь комментарий
15.01.2026 07:22 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
15.01.2026 07:37 Ответить
знов під тисячу дронів і морози не скінчуються
показать весь комментарий
15.01.2026 07:44 Ответить
Все як у кацапів в Білгороді
показать весь комментарий
15.01.2026 08:34 Ответить
ніт. там ще тищі фламіндічів на секунду
показать весь комментарий
15.01.2026 09:05 Ответить
Молодці! Дякуємо!
показать весь комментарий
15.01.2026 07:48 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
15.01.2026 08:09 Ответить
Минув 4348 день москальсько-української війни.
290!! одиниць знищеної техніки та 1150! чумардосів за день.
Броня присутня, логістика, ППО та арта просто супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 230 000 це більше ніж все населення Красноярську.
показать весь комментарий
15.01.2026 08:32 Ответить
фигасе рсзо, арты и танков намолотили... пво тоже порадовали
показать весь комментарий
15.01.2026 08:48 Ответить
Чи було коли, стільки рсзв нараз?
показать весь комментарий
15.01.2026 08:56 Ответить
 
 