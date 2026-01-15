Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 223 090 человек (+1150 за сутки), 11 557 танков, 36 182 артсистемы, 23 904 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 223 090 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Потери армии РФ
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 15.01.26 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 223 090 (+1 150) человек
- танков - 11 557 (+7) ед.
- боевых бронированных машин - 23 904 (+2) ед.
- артиллерийских систем - 36 182 (+84) ед.
- РСЗО - 1 611 (+8) ед.
- средства ПВО - 1 277 (+2) ед.
- самолетов - 434 (+0) ед.
- вертолетов - 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 107 357 (+929) ед.
- крылатые ракеты - 4 163 (+0) ед.
- корабли / катера - 28 (+0) ед.
- подводные лодки - 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 74 306 (+187) ед.
- специальная техника - 4 042 (+0) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Топ комментарии
+6 Iryna LIV #303361
показать весь комментарий15.01.2026 07:48 Ответить Ссылка
+5 Only
показать весь комментарий15.01.2026 07:06 Ответить Ссылка
+5 Олександр #581937
показать весь комментарий15.01.2026 07:22 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А сьогодні ще й хороших рюське побільшало!
290!! одиниць знищеної техніки та 1150! чумардосів за день.
Броня присутня, логістика, ППО та арта просто супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 230 000 це більше ніж все населення Красноярську.