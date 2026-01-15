Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 223 090 человек (+1150 за сутки), 11 557 танков, 36 182 артсистемы, 23 904 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 223 090 российских оккупантов.

Потери армии РФ

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 15.01.26 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 223 090 (+1 150) человек

танков - 11 557 (+7) ед.

боевых бронированных машин - 23 904 (+2) ед.

артиллерийских систем - 36 182 (+84) ед.

РСЗО - 1 611 (+8) ед.

средства ПВО - 1 277 (+2) ед.

самолетов - 434 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 107 357 (+929) ед.

крылатые ракеты - 4 163 (+0) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 74 306 (+187) ед.

специальная техника - 4 042 (+0) ед.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

