"Птахи Мадяра" отразили штурм и разгромили бронетехнику врага на Донетчине. ВИДЕО

Силы беспилотных систем сорвали наступление противника танками и бронемашинами на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, враг прилагает значительные усилия, чтобы сохранить бронетехнику: ограничивает ее применение на линии боевого столкновения, усиливает дополнительными металлическими конструкциями и использует маскировку.

Несмотря на это, благодаря слаженной работе военнослужащих 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" были поражены танки и бронемашины, что сорвало намерения противника осуществить штурмовые действия в сторону позиций Сил обороны.

армия РФ (21922) штурм (598) уничтожение (8881) Донецкая область (11813) дроны (5976) Силы беспилотных систем (344) 414 Птахи Мадяра (135)
якісь дивні кадри .. на Донеччині снігу немає?..якої дати відео ?
14.01.2026 16:51 Ответить
МТЛБ знищено, але показують танк. Наша пропаганда кульгава на всі чотири ноги
14.01.2026 17:48 Ответить
Йди за танком,васья..
14.01.2026 18:07 Ответить
 
 