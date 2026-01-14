"Птахи Мадяра" отразили штурм и разгромили бронетехнику врага на Донетчине. ВИДЕО
Силы беспилотных систем сорвали наступление противника танками и бронемашинами на Донецком направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, враг прилагает значительные усилия, чтобы сохранить бронетехнику: ограничивает ее применение на линии боевого столкновения, усиливает дополнительными металлическими конструкциями и использует маскировку.
Несмотря на это, благодаря слаженной работе военнослужащих 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" были поражены танки и бронемашины, что сорвало намерения противника осуществить штурмовые действия в сторону позиций Сил обороны.
- Также сообщалось, что СБС уничтожили РЛС "Прима П-18", ЗРК "Тор" и "Тунгуску" на двух направлениях.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Alex G.
показать весь комментарий14.01.2026 16:51 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
✘
Василь Васько #582549
показать весь комментарий14.01.2026 17:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Николай Водяной #461390
показать весь комментарий14.01.2026 18:07 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль