"Птахи Мадяра" отразили штурм и разгромили бронетехнику врага на Донетчине. ВИДЕО

Силы беспилотных систем сорвали наступление противника танками и бронемашинами на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, враг прилагает значительные усилия, чтобы сохранить бронетехнику: ограничивает ее применение на линии боевого столкновения, усиливает дополнительными металлическими конструкциями и использует маскировку.

Несмотря на это, благодаря слаженной работе военнослужащих 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" были поражены танки и бронемашины, что сорвало намерения противника осуществить штурмовые действия в сторону позиций Сил обороны.

