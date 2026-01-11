Операторы 413-го полка "Рейд" уничтожили 136 единиц техники оккупантов за месяц. ВИДЕО

Силы беспилотных систем успешно наносят поражение противнику на оперативной глубине, даже несмотря на активные попытки врага маскировать, рассредоточивать и отводить технику из зоны поражения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, даже с применением средств радиоэлектронной борьбы, операторы 413-го отдельного полка беспилотных систем "Рейд" системно уничтожают технику и живую силу противника на определенном направлении.

За месяц интенсивной боевой работы в зоне ответственности подразделения поражено:

90 единиц живой силы противника;

7 единиц бронированной техники;

9 единиц артиллерийских систем;

более 60 единиц автомобильной техники;

более 60 мотоциклов.

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