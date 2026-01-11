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Оператори 413-го полку "Рейд" знищили 136 одиниць техніки окупантів за місяць. ВIДЕО

Сили безпілотних систем успішно здійснюють ураження противника на оперативній глибині, навіть попри активні спроби ворога маскувати, розосереджувати та відводити техніку із зони ураження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, навіть із застосуванням засобів радіоелектронної боротьби, оператори 413-го окремого полку безпілотних систем "Рейд" системно знищують техніку й живу силу противника на визначеному напрямку.

За місяць інтенсивної бойової роботи в зоні відповідальності підрозділу уражено:

  • 90 одиниць живої сили противника;
  • 7 одиниць броньованої техніки;
  • 9 одиниць артилерійських систем;
  • понад 60 одиниць автомобільної техніки;
  • більш ніж 60 мотоциклів.

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