Дроны 413-го подразделения попали в пусковые части ЗРК "Стрела-10" и вывели вражеский комплекс из строя. ВИДЕО

Операторы 413-го отдельного подразделения Сил беспилотных систем "Рейд" поразили ударными дронами вражеский ЗРК "Стрела-10" в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты направили беспилотники в пусковые части зенитных ракет, после чего зенитно-ракетный комплекс оккупантов был выведен из строя.

Видео бойцы обнародовали в соцсетях.

армия РФ (21907) уничтожение (8873) дроны (5963) ЗРК (235) Силы беспилотных систем (343)
