Дроны 413-го подразделения попали в пусковые части ЗРК "Стрела-10" и вывели вражеский комплекс из строя. ВИДЕО
Операторы 413-го отдельного подразделения Сил беспилотных систем "Рейд" поразили ударными дронами вражеский ЗРК "Стрела-10" в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты направили беспилотники в пусковые части зенитных ракет, после чего зенитно-ракетный комплекс оккупантов был выведен из строя.
Видео бойцы обнародовали в соцсетях.
