СБС уничтожили РЛС "Прима П-18", ЗРК "Тор" и "Тунгуску" на двух направлениях. ВИДЕО
В течение 12 января 2026 года подразделения Сил беспилотных систем Украины поразили сразу три высокоценных элемента противовоздушной обороны российских оккупационных войск. Уничтожение произошло на Запорожском и Донецком направлениях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, речь идет о радиолокационной станции "Прима П-18", зенитном ракетном комплексе "Тор" и зенитном ракетно-пушечном комплексе "Тунгуска". Таким образом, это уже девятая, десятая и одиннадцатая уничтоженные вражеские РЛС и ЗРК с начала января.
Все цели были поражены средствами middle strike подразделения "Птицы" 412 бригады СБС "Немезис". Удары наносились на глубине более 100 километров от линии боевого столкновения, с применением боеприпасов с боевой частью массой более 10 кг.
