СБС уничтожили РЛС "Прима П-18", ЗРК "Тор" и "Тунгуску" на двух направлениях. ВИДЕО

В течение 12 января 2026 года подразделения Сил беспилотных систем Украины поразили сразу три высокоценных элемента противовоздушной обороны российских оккупационных войск. Уничтожение произошло на Запорожском и Донецком направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь идет о радиолокационной станции "Прима П-18", зенитном ракетном комплексе "Тор" и зенитном ракетно-пушечном комплексе "Тунгуска". Таким образом, это уже девятая, десятая и одиннадцатая уничтоженные вражеские РЛС и ЗРК с начала января.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Все цели были поражены средствами middle strike подразделения "Птицы" 412 бригады СБС "Немезис". Удары наносились на глубине более 100 километров от линии боевого столкновения, с применением боеприпасов с боевой частью массой более 10 кг.

Читайте: 422-й отдельный батальон беспилотных систем "Luftwaffe" переформатируется в отдельный полк

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Призраки" ГУР уничтожили две российские РЛС в Крыму, входящие в состав ЗРК С-400. ВИДЕО