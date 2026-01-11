FPV-дрон "ждун" 151-й бригады ликвидировал 2 африканских наемника РФ на Харьковщине. ВИДЕО

В сети обнародовали видео, как украинский FPV-дрон "ждун" отреагировал на движение и ликвидировал африканских наемников на Харьковском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 151-й отдельной механизированной бригады ББпС Northern eagle дождались приближения врага к беспилотнику и метко поразили его.

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На кадрах видно, как один из наемников ВС РФ безуспешно пытался отбиться от БПЛА лопатой, но тщетно.

В результате точного попадания ликвидированы 2 захватчика одним дроном.

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Также ранее сообщалось, что россиянин прикрепил противотанковую мину к "товарищу" из Африки и безоружным выгоняет его из укрытия на поле боя.

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