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FPV-дрон "ждун" 151-й бригады ликвидировал 2 африканских наемника РФ на Харьковщине. ВИДЕО

В сети обнародовали видео, как украинский FPV-дрон "ждун" отреагировал на движение и ликвидировал африканских наемников на Харьковском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 151-й отдельной механизированной бригады ББпС Northern eagle дождались приближения врага к беспилотнику и метко поразили его.

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На кадрах видно, как один из наемников ВС РФ безуспешно пытался отбиться от БПЛА лопатой, но тщетно.

В результате точного попадания ликвидированы 2 захватчика одним дроном.

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Автор: 

армия РФ (23381) уничтожение (10295) наемники рф (2092) дроны (7671) Силы беспилотных систем (591) Харьковская область (2975)
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Топ комментарии
+13
😃Чунга-чанга з лопатою в формі зсрф програв дрону ЗСУ
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11.01.2026 17:03 Ответить
+11
Йому банани з пальм збивати би, а воно накабздона схотіло...
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11.01.2026 17:00 Ответить
+11
українські черноземи тепер будуть ще й з ізюмом

.
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11.01.2026 17:07 Ответить

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