9 164 16
FPV-дрон "ждун" 151-й бригады ликвидировал 2 африканских наемника РФ на Харьковщине. ВИДЕО
В сети обнародовали видео, как украинский FPV-дрон "ждун" отреагировал на движение и ликвидировал африканских наемников на Харьковском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 151-й отдельной механизированной бригады ББпС Northern eagle дождались приближения врага к беспилотнику и метко поразили его.
На кадрах видно, как один из наемников ВС РФ безуспешно пытался отбиться от БПЛА лопатой, но тщетно.
В результате точного попадания ликвидированы 2 захватчика одним дроном.
- Также ранее сообщалось, что россиянин прикрепил противотанковую мину к "товарищу" из Африки и безоружным выгоняет его из укрытия на поле боя.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.