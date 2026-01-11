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FPV-дрон "ждун" 151-ї бригади ліквідував двох африканських найманців РФ на Харківщині. ВIДЕО

У мережі оприлюднили відео, як український FPV-дрон "ждун" зреагував на рух та ліквідував африканських найманців на Харківському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 151-ї окремої механізованої бригади ББпС "Northern eagle" дочекалися на наближення ворога до безпілотника та влучно уразили його.

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На кадрах видно, як один із найманців ЗС РФ невдало намагався відбитися від БпЛА лопатою, але марно.

У результаті точного влучання ліквідовано двох загарбників одним дроном.

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Автор: 

армія рф (21601) знищення (10615) найманці рф (2069) дрони (8776) Сили безпілотних систем (598) Харківська область (3034)
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Топ коментарі
+13
😃Чунга-чанга з лопатою в формі зсрф програв дрону ЗСУ
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11.01.2026 17:03 Відповісти
+11
Йому банани з пальм збивати би, а воно накабздона схотіло...
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11.01.2026 17:00 Відповісти
+11
українські черноземи тепер будуть ще й з ізюмом

.
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11.01.2026 17:07 Відповісти

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