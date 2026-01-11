FPV-дрон "ждун" 151-ї бригади ліквідував двох африканських найманців РФ на Харківщині. ВIДЕО

У мережі оприлюднили відео, як український FPV-дрон "ждун" зреагував на рух та ліквідував африканських найманців на Харківському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 151-ї окремої механізованої бригади ББпС "Northern eagle" дочекалися на наближення ворога до безпілотника та влучно уразили його.

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На кадрах видно, як один із найманців ЗС РФ невдало намагався відбитися від БпЛА лопатою, але марно.

У результаті точного влучання ліквідовано двох загарбників одним дроном.

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Також раніше повідомлялося, що росіянин начепив протитанкову міну на "товарища" із Африки і беззбройним виганяє його із укриття на поле бою.

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