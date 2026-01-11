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FPV-дрон "ждун" 151-ї бригади ліквідував двох африканських найманців РФ на Харківщині. ВIДЕО
У мережі оприлюднили відео, як український FPV-дрон "ждун" зреагував на рух та ліквідував африканських найманців на Харківському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 151-ї окремої механізованої бригади ББпС "Northern eagle" дочекалися на наближення ворога до безпілотника та влучно уразили його.
На кадрах видно, як один із найманців ЗС РФ невдало намагався відбитися від БпЛА лопатою, але марно.
У результаті точного влучання ліквідовано двох загарбників одним дроном.
- Також раніше повідомлялося, що росіянин начепив протитанкову міну на "товарища" із Африки і беззбройним виганяє його із укриття на поле бою.
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