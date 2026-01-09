Росіянин начепив протитанкову міну на "товарища" із Африки і беззбройним виганяє його із укриття на поле бою: "Х#й сосать, уголек. Че ты очкуеш?". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано, як росіянин начепив на свого поплічника - найманця із Африки, протитанкову міну та виганяє його беззбройним із укриття на поле бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, африканець на ім'я Франсис під дулом автомата категорично виступає проти такої ідеї, але все ж потроху відступає до виходу.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+54 Джастин #615985
показати весь коментар09.01.2026 17:05 Відповісти Посилання
+27 роман #583809
показати весь коментар09.01.2026 17:06 Відповісти Посилання
+23 фома фоммич #577697
показати весь коментар09.01.2026 17:32 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль