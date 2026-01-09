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Новини Відео Африканські найманці армії РФ
19 064 46

Росіянин начепив протитанкову міну на "товарища" із Африки і беззбройним виганяє його із укриття на поле бою: "Х#й сосать, уголек. Че ты очкуеш?". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано, як росіянин начепив на свого поплічника - найманця із Африки, протитанкову міну та виганяє його беззбройним із укриття на поле бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, африканець на ім'я Франсис під дулом автомата категорично виступає проти такої ідеї, але все ж потроху відступає до виходу.

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Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

армія рф (21581) знущання (150) русский мир (505) найманці рф (2069)
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Топ коментарі
+54
Це відео наші діпломати повинні показати кожній країні Африки. Бангладеш, Азія, всі повинні побачити справжне обличчя террористичної росії. Якщо ми хочемо припинити потік найманців, потрібно розповсюджувати відео в Тік-ток, ютубе, в усіх соцсетях.
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09.01.2026 17:05 Відповісти
+27
а це вже точно расизм ! тільки не бачу засуджень від імпотентних правозахисних організацій , які контролюють полонених кацапів в українському тилу ?
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09.01.2026 17:06 Відповісти
+23
Согласен с вами. Это видео должно быть раскручено до вселенских масштабов. Всякие тиктоки, всякие эксы, посольство пресса телевидение всех африканских стран. Крики и стенания должны быть планетарных масштабов. Как примерно тогда, когда палестинцы напали на евреев в секторе Газа. Да только не с нашими обделёнными умишками 95 квартальцами.
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09.01.2026 17:32 Відповісти

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