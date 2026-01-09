Росіянин начепив протитанкову міну на "товарища" із Африки і беззбройним виганяє його із укриття на поле бою: "Х#й сосать, уголек. Че ты очкуеш?". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано, як росіянин начепив на свого поплічника - найманця із Африки, протитанкову міну та виганяє його беззбройним із укриття на поле бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, африканець на ім'я Франсис під дулом автомата категорично виступає проти такої ідеї, але все ж потроху відступає до виходу.

Дивіться: Механік-водій російської БМП розглядає нових членів екіпажу - двох африканських найманців. ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин не пускає свого "трьохсотого" у сховок, б’є його, відштовхує і погрожує автоматом. ВIДЕО