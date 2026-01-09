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Новости Видео Африканские наемники в РФ
19 064 46

Россиянин прикрепил противотанковую мину к "товарищу" из Африки и безоружным выгоняет его из укрытия на поле боя: "Х#й сосать, уголек. Че ты очкуешь?". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснято, как россиянин прикрепил к своему сообщнику - наемнику из Африки- противотанковую мину и выгоняет его безоружным из укрытия на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, африканец по имени Франсис под дулом автомата категорически выступает против такой идеи, но все же понемногу отступает к выходу.

Смотрите: Механик-водитель российской БМП рассматривает новых членов экипажа - двух африканских наемников. ВИДЕО

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянин не пускает своего "трехсотого" в укрытие, бьет его, отталкивает и угрожает автоматом. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23361) издевательство (198) русский мир (662) наемники рф (2092)
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Топ комментарии
+54
Це відео наші діпломати повинні показати кожній країні Африки. Бангладеш, Азія, всі повинні побачити справжне обличчя террористичної росії. Якщо ми хочемо припинити потік найманців, потрібно розповсюджувати відео в Тік-ток, ютубе, в усіх соцсетях.
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09.01.2026 17:05 Ответить
+27
а це вже точно расизм ! тільки не бачу засуджень від імпотентних правозахисних організацій , які контролюють полонених кацапів в українському тилу ?
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09.01.2026 17:06 Ответить
+23
Согласен с вами. Это видео должно быть раскручено до вселенских масштабов. Всякие тиктоки, всякие эксы, посольство пресса телевидение всех африканских стран. Крики и стенания должны быть планетарных масштабов. Как примерно тогда, когда палестинцы напали на евреев в секторе Газа. Да только не с нашими обделёнными умишками 95 квартальцами.
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09.01.2026 17:32 Ответить

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