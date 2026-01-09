Россиянин прикрепил противотанковую мину к "товарищу" из Африки и безоружным выгоняет его из укрытия на поле боя: "Х#й сосать, уголек. Че ты очкуешь?". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснято, как россиянин прикрепил к своему сообщнику - наемнику из Африки- противотанковую мину и выгоняет его безоружным из укрытия на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, африканец по имени Франсис под дулом автомата категорически выступает против такой идеи, но все же понемногу отступает к выходу.

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