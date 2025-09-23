Механик-водитель российской БМП рассматривает новых членов экипажа - двух африканских наемников. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен экипаж БМП армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в состав экипажа входят один россиянин и двое африканских наемников. На записи заметно, что африканцы что-то живо обсуждают на своем языке, а россиянин искоса поглядывает и вслушивается в разговор своих приспешников.

"Российский механик-водитель БМП не ждет ничего хорошего от штурма в компании нового экипажа. Из предыдущего выжил только он один", - отмечает в комментарии автор публикации.

