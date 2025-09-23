РУС
Механик-водитель российской БМП рассматривает новых членов экипажа - двух африканских наемников. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен экипаж БМП армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в состав экипажа входят один россиянин и двое африканских наемников. На записи заметно, что африканцы что-то живо обсуждают на своем языке, а россиянин искоса поглядывает и вслушивается в разговор своих приспешников.

"Российский механик-водитель БМП не ждет ничего хорошего от штурма в компании нового экипажа. Из предыдущего выжил только он один", - отмечает в комментарии автор публикации.

Читайте также: Россия массово вербует африканцев на фейковые вакансии, а затем отправляет их на фронт в Украину, - The Telegraph

армия РФ (20641) Африка (290) наемники рф (2103)
механік сам якийсь "узькій" з прізвищем Магомедов...
показать весь комментарий
23.09.2025 15:45 Ответить
згорить к **** те БМП всі будуть одинакові на колір!
показать весь комментарий
23.09.2025 15:46 Ответить
Судячи по виразу обличчя Івана, ці африканці розумніші за нього
показать весь комментарий
23.09.2025 15:46 Ответить
В танке вже не раз горіли, подумав кідар.
показать весь комментарий
23.09.2025 15:46 Ответить
Перевод: - Кажется, наш обед начал что-то подозревать...
показать весь комментарий
23.09.2025 15:46 Ответить
Шаман вже складає новий кацапський хіт:

Абангу и Мгамба - экипаж машины боевой !
показать весь комментарий
23.09.2025 15:57 Ответить
Навіщо народжувати, якщо не можете прогодувати і одягнути, невже мораль нічого не варта, а щоб отримати перше і друге, треба перебратися через півсвіту до Мордору, щоб повбивати українців.
показать весь комментарий
23.09.2025 15:58 Ответить
Ги-ги, а за рашку найманці-африканці воюють за гроші ги-ги, а за нас безкоштовно спеціалісти виробничих професій, актори, оператори і науковці ги-ги смішно ж, правда?
показать весь комментарий
23.09.2025 16:01 Ответить
Погоджуюсь, нічого смішного в цьому немае , кожен день на війні гинуть мобілізовані українськи науковці та спеціалісти, нестачу ціх українських освічених спеціалістів будемо поповнювати в Зімбабве?
показать весь комментарий
23.09.2025 16:24 Ответить
Судя по видосу, молодой кацап пребывает в лёгком ах...уе
показать весь комментарий
23.09.2025 16:03 Ответить
ну так не дарма ж нігерійські та різні інші буркінафасовські посли пхаються з візитами до Криму.
показать весь комментарий
23.09.2025 16:03 Ответить
Випалювати треба.
Хай знають що місцеве Ярило не толерантне )))
показать весь комментарий
23.09.2025 16:09 Ответить
африканським послам якось похєр, скільки нігерийців чи малійців згорять у кацапських танках. У них свої боги.
показать весь комментарий
23.09.2025 16:28 Ответить
Буданга абагамгаа!!
😛👳‍♀️
показать весь комментарий
23.09.2025 16:08 Ответить
Топовий відос
показать весь комментарий
23.09.2025 16:09 Ответить
Перевод: Как доедем до Покровска, спешимся и пойдем искать Матумбу
показать весь комментарий
23.09.2025 16:09 Ответить
Ох стрьомно йому в компанії людоїдів
показать весь комментарий
23.09.2025 16:27 Ответить
 
 