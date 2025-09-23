Механік-водій російської БМП розглядає нових членів екіпажу - двох африканських найманців. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований екіпаж БМП армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, до складу екіпажу входять один росіянин і двоє африканських найманців. На записі помітно, що африканці щось жваво обговорюють на своїй мові, а росіянин скоса поглядає та вслухається у розмову своїх поплічників.

"Російський механік-водій БМП не чекає нічого доброго від штурму в компанії нового екіпажу. З попереднього вижив тільки він один", - зазначає у коментарі автор публікації.

