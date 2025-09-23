УКР
Механік-водій російської БМП розглядає нових членів екіпажу - двох африканських найманців. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований екіпаж БМП армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, до складу екіпажу входять один росіянин і двоє африканських найманців. На записі помітно, що африканці щось жваво обговорюють на своїй мові, а росіянин скоса поглядає та вслухається у розмову своїх поплічників.

"Російський механік-водій БМП не чекає нічого доброго від штурму в компанії нового екіпажу. З попереднього вижив тільки він один", - зазначає у коментарі автор публікації.

Читайте також: Росія масово вербує африканців на фейкові вакансії, а потім відправляє їх на фронт в Україну, - The Telegraph

згорить к **** те БМП всі будуть одинакові на колір!
Перевод: - Кажется, наш обед начал что-то подозревать...
Судячи по виразу обличчя Івана, ці африканці розумніші за нього
механік сам якийсь "узькій" з прізвищем Магомедов...
згорить к **** те БМП всі будуть одинакові на колір!
Судячи по виразу обличчя Івана, ці африканці розумніші за нього
В танке вже не раз горіли, подумав кідар.
Перевод: - Кажется, наш обед начал что-то подозревать...
Шаман вже складає новий кацапський хіт:

Абангу и Мгамба - экипаж машины боевой !
Навіщо народжувати, якщо не можете прогодувати і одягнути, невже мораль нічого не варта, а щоб отримати перше і друге, треба перебратися через півсвіту до Мордору, щоб повбивати українців.
Ги-ги, а за рашку найманці-африканці воюють за гроші ги-ги, а за нас безкоштовно спеціалісти виробничих професій, актори, оператори і науковці ги-ги смішно ж, правда?
Погоджуюсь, нічого смішного в цьому немае , кожен день на війні гинуть мобілізовані українськи науковці та спеціалісти, нестачу ціх українських освічених спеціалістів будемо поповнювати в Зімбабве?
Судя по видосу, молодой кацап пребывает в лёгком ах...уе
ну так не дарма ж нігерійські та різні інші буркінафасовські посли пхаються з візитами до Криму.
Випалювати треба.
Хай знають що місцеве Ярило не толерантне )))
африканським послам якось похєр, скільки нігерийців чи малійців згорять у кацапських танках. У них свої боги.
Буданга абагамгаа!!
😛👳‍♀️
Топовий відос
Перевод: Как доедем до Покровска, спешимся и пойдем искать Матумбу
Ох стрьомно йому в компанії людоїдів
