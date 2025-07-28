Россиянин не пускает своего "трехсотого" в укрытие, бьет его, отталкивает и угрожает автоматом. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой раненый оккупант пытается залезть в укрытие, а другой россиянин его туда не пускает.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что еще целый захватчик бьет раненого, толкает и угрожает ему оружием.

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