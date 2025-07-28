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Новости Видео Порядки в российской армии
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Россиянин не пускает своего "трехсотого" в укрытие, бьет его, отталкивает и угрожает автоматом. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой раненый оккупант пытается залезть в укрытие, а другой россиянин его туда не пускает.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что еще целый захватчик бьет раненого, толкает и угрожает ему оружием.

Также смотрите: Россиянин в упор расстреливает своего сообщника на Запорожском направлении. ВИДЕО

Читайте: Оккупант добивает своего раненого соратника ударами прикладом автомата по голове. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20152) медицина (2533) русский мир (637)


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Топ комментарии
+11
"Миротворця" туди кинуть треба, і їх "помирить"... До самого кінця життя... Наприклад, Ф-1...
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28.07.2025 15:03 Ответить
+7
Русские своих не... пускают.
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28.07.2025 15:03 Ответить
+6
Відомо , що кацапи , це не люди , а дикі істоти ,
які зовні іноді схожі на людей , а всередині гнилий сучиій потрох 😡
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28.07.2025 15:04 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Своя жопа дорожче.
Тим більше він бачить дрон
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28.07.2025 14:55 Ответить
взаємовиручка по москальськи
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28.07.2025 15:14 Ответить
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28.07.2025 14:58 Ответить
Це тому, що чурка один, без зброї та ще й поранений. Була б в чурки зброя - бритий сам би виліз і сам би застрелився.
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28.07.2025 15:41 Ответить
Ваня, під*р, ето ти мєня на СВО агитировал, говорил "Движуха, движуха!".
Теперь двигай отсюда!
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28.07.2025 15:02 Ответить
"Миротворця" туди кинуть треба, і їх "помирить"... До самого кінця життя... Наприклад, Ф-1...
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28.07.2025 15:03 Ответить
Русские своих не... пускают.
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28.07.2025 15:03 Ответить
Опускают
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28.07.2025 15:15 Ответить
А чому ви вирішило що поранений "рускій"? На відео чітко видно небриту кавказьку пику. Кавказці не копають. Їм западло... Якби у пораненого кавказця була граната то кавказець сидів би в сховку на "мясному фарші" ...
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28.07.2025 16:55 Ответить
А у кавказцев американский паспорт?
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28.07.2025 16:57 Ответить
Боря! Ти точно не служив в совєцькій армії і не маєш найменшого уявленяя про "дручьбу народів в СРСР". Нічого не змінилось! Русня ненавидить все живе, а все живе ненавидить русню...
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28.07.2025 17:09 Ответить
Вообще-то, я служил в "совєцькій армії" в начале 70-х. И хотя часть была в калининграде (бывший Кёнигсберг), в части был только один солдат из россии. А все остальные с... Украины.
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28.07.2025 17:45 Ответить
Відомо , що кацапи , це не люди , а дикі істоти ,
які зовні іноді схожі на людей , а всередині гнилий сучиій потрох 😡
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28.07.2025 15:04 Ответить
своих не бросаем
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28.07.2025 15:13 Ответить
Це так, а ось на рахунок того, що пускати, такого немає, тім паче що воно ще опустити може
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28.07.2025 15:50 Ответить
Дивлячись на цю кацапську мразоту... вже й те..що було у роки другої світової сприймається по іншому. У порівнянні з німцями..кацапи ще звіріші та паскуднійші. Але ми багато і не знаємо...що було тоді. Недарма ***** продовжило ще на 50 років секретність документів того часу. Бо якщо вони відкриються...то есесівці... поліцаї... будуть дітьми у порівнянні зі звірячістью кацапні... І сьогодні кацапи це підтверджують своїми діями!
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28.07.2025 15:22 Ответить
Кацапи не порівняння німцям. Звірства і розстріли в "краснай арміі" буднічна справа було.... До речі те що німцям приписують дуже -дуже перебільшено, в тому числі завдяки радянській брехні...
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28.07.2025 15:32 Ответить
Дід був настоящий фронтовик, пройшов всю війну і казав, що німці добри вояки, а мама прожила в окупованому Києві, будучи дитиною, и теж казала, що німці їм давали їсти. А коли повернулася радянська армія, їх вигнали, а дом під штаб оформили
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28.07.2025 15:57 Ответить
... покійна мати..23 року народження розповідала про німців..які Житомирську область тоді окупували. Людей у селі не чіпали... Допомагали з медициною. Школа працювала... Сіяли... Збирали... Село звільняли у грудні 1943... Весною на полях лежали сотні радянських солдат ... Та поодинокі німецькі трупи..Все згорнули у одну яму...яка і сьогодні просто яма... Ні пам*ятника ..ні пам*яті. А зараз і села вже майже нема. А то що перебільшено..то без сумніву. Нащо секретити події 80-річної давнини..???!!!
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28.07.2025 16:01 Ответить
Секретять, бо в них скрєпа (основа режиму) така - срускіє святі і ніяких злочинів, що коїли срускіє будь-де ніколи не було.

Бо якщо щось було - треба каятись. А якщо каятись - то значить і влада, яка на цій скрєпі зоснована, повинна бути замінена.

От і секретять. Це питання виживання режиму.
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28.07.2025 16:12 Ответить
Червона чума завжди була більш людожерніша, ніж коричнева... І завжди трималась на вкрай брехливій пропаганді. Наприклад, УНА/УНСО були зроблені совковими "слідчими" посібниками нацизму під компанію дискредитації уряду Аденауера на початку 50х років. На нюрнберзькому процесі нічого про українських націоналістів взагалі не було - бо не встигли сфабрикувати документи. А через 5 років - дивним чином з'явились десятки томів "доказів".
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28.07.2025 16:09 Ответить
Рекомендую всім до прочитання:
Піґідо-Правобережний Ф. "Велика вітчизняна війна".
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28.07.2025 15:49 Ответить
Знайшли. Дякую!
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28.07.2025 16:04 Ответить
ОСЬ ВОНА --- https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/3802/file.pdf
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28.07.2025 18:43 Ответить
Ну як тут не порадіти за "вілікій руцкій народ" )))))
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28.07.2025 15:28 Ответить
Братство по оружію...
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28.07.2025 15:30 Ответить
А нечего ночами по чужим мужикам шляться!
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28.07.2025 15:34 Ответить
" Вас не должно вводить в заблуждение внешнее сходство русских с людьми."

Лев Толстой
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28.07.2025 15:56 Ответить
Салтыков-Щедрин 200 лет назад писал: «Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!»
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28.07.2025 15:59 Ответить
какие они все таки мерзкие..раша, инфекция на планете земля..
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28.07.2025 16:06 Ответить
Надеюсь в награду за решительные действия в хованку к этому козломордому прилетит дрон с призом от ВСУ.
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28.07.2025 16:06 Ответить
"Мы русские с нами бох!"
божественные отношения.
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28.07.2025 16:13 Ответить
безбилетник, или без очереди
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28.07.2025 16:14 Ответить
не трахнул-да и ладно))
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28.07.2025 16:25 Ответить
Так він дочекався поки стемніє та товарісч перестане рухатись.
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28.07.2025 17:15 Ответить
Добре би було показати це відео їхнім своихнеробасателям, але ж вони все одно скажуть шо це постанова
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28.07.2025 16:51 Ответить
Ах Андрюха, Андрюха, в кожуре угольок.... золотистиє іскри, голубо-ой димок...
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28.07.2025 17:07 Ответить
как там: "Бьет, значит любит"?
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28.07.2025 18:31 Ответить
 
 