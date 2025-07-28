Россиянин не пускает своего "трехсотого" в укрытие, бьет его, отталкивает и угрожает автоматом. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой раненый оккупант пытается залезть в укрытие, а другой россиянин его туда не пускает.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что еще целый захватчик бьет раненого, толкает и угрожает ему оружием.
Топ комментарии
+11 Яр Холодний
показать весь комментарий28.07.2025 15:03 Ответить Ссылка
+7 Boris Kravchenko
показать весь комментарий28.07.2025 15:03 Ответить Ссылка
+6 Amber
показать весь комментарий28.07.2025 15:04 Ответить Ссылка
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Тим більше він бачить дрон
Теперь двигай отсюда!
які зовні іноді схожі на людей , а всередині гнилий сучиій потрох 😡
Бо якщо щось було - треба каятись. А якщо каятись - то значить і влада, яка на цій скрєпі зоснована, повинна бути замінена.
От і секретять. Це питання виживання режиму.
Піґідо-Правобережний Ф. "Велика вітчизняна війна".
Лев Толстой
божественные отношения.