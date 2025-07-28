Росіянин не пускає свого "трьохсотого" у сховок, б’є його, відштовхує і погрожує автоматом. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому поранений окупант намагається залізти у сховок, а інший росіянин його туди не пускає.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що ще цілий загарбник б'є пораненого, штовхає та погрожує йому зброєю.

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