Росіянин не пускає свого "трьохсотого" у сховок, б’є його, відштовхує і погрожує автоматом. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому поранений окупант намагається залізти у сховок, а інший росіянин його туди не пускає.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що ще цілий загарбник б'є пораненого, штовхає та погрожує йому зброєю.
Топ коментарі
+8 Яр Холодний
показати весь коментар28.07.2025 15:03 Відповісти Посилання
+3 Bob Fayn
показати весь коментар28.07.2025 14:55 Відповісти Посилання
+3 Boris Kravchenko
показати весь коментар28.07.2025 15:03 Відповісти Посилання
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Тим більше він бачить дрон
Теперь двигай отсюда!
які зовні іноді схожі на людей , а всередині гнилий сучиій потрох 😡
Бо якщо щось було - треба каятись. А якщо каятись - то значить і влада, яка на цій скрєпі зоснована, повинна бути замінена.
От і секретять. Це питання виживання режиму.
Піґідо-Правобережний Ф. "Велика вітчизняна війна".
Лев Толстой
божественные отношения.