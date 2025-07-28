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Новини Відео Порядки у російській армії
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Росіянин не пускає свого "трьохсотого" у сховок, б’є його, відштовхує і погрожує автоматом. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому поранений окупант намагається залізти у сховок, а інший росіянин його туди не пускає.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що ще цілий загарбник б'є пораненого, штовхає та погрожує йому зброєю. 

Також дивіться: Росіянин упритул розстрілює свого спільника на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Читайте: Окупант добиває свого пораненого поплічника ударами прикладом автомата по голові. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18303) медицина (2151) русский мир (475)


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Топ коментарі
+8
"Миротворця" туди кинуть треба, і їх "помирить"... До самого кінця життя... Наприклад, Ф-1...
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28.07.2025 15:03 Відповісти
+3
Своя жопа дорожче.
Тим більше він бачить дрон
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28.07.2025 14:55 Відповісти
+3
Русские своих не... пускают.
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28.07.2025 15:03 Відповісти
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Своя жопа дорожче.
Тим більше він бачить дрон
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28.07.2025 14:55 Відповісти
взаємовиручка по москальськи
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28.07.2025 15:14 Відповісти
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28.07.2025 14:58 Відповісти
Це тому, що чурка один, без зброї та ще й поранений. Була б в чурки зброя - бритий сам би виліз і сам би застрелився.
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28.07.2025 15:41 Відповісти
Ваня, під*р, ето ти мєня на СВО агитировал, говорил "Движуха, движуха!".
Теперь двигай отсюда!
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28.07.2025 15:02 Відповісти
"Миротворця" туди кинуть треба, і їх "помирить"... До самого кінця життя... Наприклад, Ф-1...
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28.07.2025 15:03 Відповісти
Русские своих не... пускают.
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28.07.2025 15:03 Відповісти
Опускают
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28.07.2025 15:15 Відповісти
Відомо , що кацапи , це не люди , а дикі істоти ,
які зовні іноді схожі на людей , а всередині гнилий сучиій потрох 😡
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28.07.2025 15:04 Відповісти
своих не бросаем
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28.07.2025 15:13 Відповісти
Це так, а ось на рахунок того, що пускати, такого немає, тім паче що воно ще опустити може
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28.07.2025 15:50 Відповісти
Дивлячись на цю кацапську мразоту... вже й те..що було у роки другої світової сприймається по іншому. У порівнянні з німцями..кацапи ще звіріші та паскуднійші. Але ми багато і не знаємо...що було тоді. Недарма ***** продовжило ще на 50 років секретність документів того часу. Бо якщо вони відкриються...то есесівці... поліцаї... будуть дітьми у порівнянні зі звірячістью кацапні... І сьогодні кацапи це підтверджують своїми діями!
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28.07.2025 15:22 Відповісти
Кацапи не порівняння німцям. Звірства і розстріли в "краснай арміі" буднічна справа було.... До речі те що німцям приписують дуже -дуже перебільшено, в тому числі завдяки радянській брехні...
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28.07.2025 15:32 Відповісти
Дід був настоящий фронтовик, пройшов всю війну і казав, що німці добри вояки, а мама прожила в окупованому Києві, будучи дитиною, и теж казала, що німці їм давали їсти. А коли повернулася радянська армія, їх вигнали, а дом під штаб оформили
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28.07.2025 15:57 Відповісти
... покійна мати..23 року народження розповідала про німців..які Житомирську область тоді окупували. Людей у селі не чіпали... Допомагали з медициною. Школа працювала... Сіяли... Збирали... Село звільняли у грудні 1943... Весною на полях лежали сотні радянських солдат ... Та поодинокі німецькі трупи..Все згорнули у одну яму...яка і сьогодні просто яма... Ні пам*ятника ..ні пам*яті. А зараз і села вже майже нема. А то що перебільшено..то без сумніву. Нащо секретити події 80-річної давнини..???!!!
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28.07.2025 16:01 Відповісти
Секретять, бо в них скрєпа (основа режиму) така - срускіє святі і ніяких злочинів, що коїли срускіє будь-де ніколи не було.

Бо якщо щось було - треба каятись. А якщо каятись - то значить і влада, яка на цій скрєпі зоснована, повинна бути замінена.

От і секретять. Це питання виживання режиму.
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28.07.2025 16:12 Відповісти
Червона чума завжди була більш людожерніша, ніж коричнева... І завжди трималась на вкрай брехливій пропаганді. Наприклад, УНА/УНСО були зроблені совковими "слідчими" посібниками нацизму під компанію дискредитації уряду Аденауера на початку 50х років. На нюрнберзькому процесі нічого про українських націоналістів взагалі не було - бо не встигли сфабрикувати документи. А через 5 років - дивним чином з'явились десятки томів "доказів".
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28.07.2025 16:09 Відповісти
Рекомендую всім до прочитання:
Піґідо-Правобережний Ф. "Велика вітчизняна війна".
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28.07.2025 15:49 Відповісти
Знайшли. Дякую!
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28.07.2025 16:04 Відповісти
Ну як тут не порадіти за "вілікій руцкій народ" )))))
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28.07.2025 15:28 Відповісти
Братство по оружію...
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28.07.2025 15:30 Відповісти
А нечего ночами по чужим мужикам шляться!
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28.07.2025 15:34 Відповісти
" Вас не должно вводить в заблуждение внешнее сходство русских с людьми."

Лев Толстой
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28.07.2025 15:56 Відповісти
Салтыков-Щедрин 200 лет назад писал: «Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!»
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28.07.2025 15:59 Відповісти
какие они все таки мерзкие..раша, инфекция на планете земля..
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28.07.2025 16:06 Відповісти
Надеюсь в награду за решительные действия в хованку к этому козломордому прилетит дрон с призом от ВСУ.
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28.07.2025 16:06 Відповісти
"Мы русские с нами бох!"
божественные отношения.
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28.07.2025 16:13 Відповісти
безбилетник, или без очереди
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28.07.2025 16:14 Відповісти
не трахнул-да и ладно))
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28.07.2025 16:25 Відповісти
 
 