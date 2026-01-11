РУС
Новости Индустрия дронов
837 17

422-й отдельный батальон беспилотных систем Luftwaffe переформатируется в отдельный полк

Индустрия дронов

422-й отдельный батальон беспилотных систем расширяется до полка

422-й отдельный батальон беспилотных систем Luftwaffe переформируется в 422-й отдельный полк.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил комбат, майор Николай Колесник, информирует Цензор.НЕТ.

Масштабирование Luftwaffe

"422 отдельный батальон беспилотных систем Luftwaffe переформатируется в 422-q отдельный полк беспилотных систем Luftwaffe", - написал Колесник.

Напомним, что в июле 2025 года Цензор.НЕТ опубликовал интервью с комбатом Николаем Колесником.

Читайте также: Комбат Николай Колесник: "Не терплю эти разговоры: "ваньки, лапти". Да умеют они воевать!"

Автор: 

беспилотник (4726) РЛС (100) ВСУ (7239)
Топ комментарии
+5
Недегенерат і некацап легко з'ясує, що люфтваффе перекладається, як "повітряні сили" - саме таку назву вони мають сьогодні у німецькому Бундесвері. Перейматися тим, що перднуть кацапські гівноресурси на своєму балалайному лапотному свинарнику - це ганебна підплінтусна меншовартість.
11.01.2026 23:42 Ответить
+3
Уверен, шо назовись они "Сталинские соколы", московская пропаганда все равно не оценила бы. Норм название.
11.01.2026 23:50 Ответить
+2
До кольорів прапора у вас претензій немає? А то можна ще назвати на честь Степана Бандери, щоб поляки не образилися.
11.01.2026 23:37 Ответить
*****, ну який дегенерат додумався так назвати? Ну *** вашу мать, ви ж самі даєте докази пропаганді кацапів.
11.01.2026 23:31 Ответить
До кольорів прапора у вас претензій немає? А то можна ще назвати на честь Степана Бандери, щоб поляки не образилися.
11.01.2026 23:37 Ответить
Недегенерат і некацап легко з'ясує, що люфтваффе перекладається, як "повітряні сили" - саме таку назву вони мають сьогодні у німецькому Бундесвері. Перейматися тим, що перднуть кацапські гівноресурси на своєму балалайному лапотному свинарнику - це ганебна підплінтусна меншовартість.
11.01.2026 23:42 Ответить
А до чого тут взагалі Німеччина до України? Своїх українських назв нема? Їй бо, чим кринжовій назвуть тим краще воно полетить?
11.01.2026 23:52 Ответить
Красива чудова назва, що дратує кацапів. А крінж лише в паланні меншовартісних срак на проперджених диванах. Приєднуйся до батальйону, тоді матимеш право голосу.
12.01.2026 00:06 Ответить
Всім до сраки як вони перекладаються, перше що мае значення це асоціації. А перша асоціація, це повітряні сили Третього Рейху. А далі логіка в кацапа така, вони називалися так само як і німці в другу світову, отже вони такі самі ідейні нацисти, отже ВВП у правий.

Боротьба з ворожою пропагандою не менш важлива ніж все інше, в тут ми самі надаємо їм аргументи які роблять їх пропаганду ще більше ефективною.
11.01.2026 23:59 Ответить
Якось глибоко по×ер на меншовартісне переймання асоціаціями козломордих кацапів взагалі і думкою ботоксного ×уйла зокрема, особливо від меншовартісної особини, яка своїм нікнеймом намагається пропагувати свинособачу говірку на українських теренах.
12.01.2026 00:14 Ответить
А потім "мудрий нарід" якому все по приколу плаче що не може довести брехливість пропаганди ворога.
12.01.2026 00:22 Ответить
Із меншовартісними видіннями та голосами не до мене - я не психіатр.
12.01.2026 00:26 Ответить
Уверен, шо назовись они "Сталинские соколы", московская пропаганда все равно не оценила бы. Норм название.
11.01.2026 23:50 Ответить
******* ВПС Германії - Люфтваффе Бундесвера

так в чому проблема з полком Люфтваффе в ЗСУ ?

.
12.01.2026 00:47 Ответить
Судячи по останнім вакансіям в силах БПС , в новостворений 422 полк терміново потрібні плиточники, різноробочі, кравці, прораби.
Я думав шутка поки не зайшов на сайт.
Плиточники , Карл, плиточники в бригаду БПС.
Навоюєм бл..
11.01.2026 23:38 Ответить
я "пліточнік" !

присилай об'яву полку Люфтваффе, балабол

.
12.01.2026 00:49 Ответить
Гарній назві - гарних справ!
11.01.2026 23:42 Ответить
Ви ж вслухайтесь - Waffe! Це ж музика звуку. А які в них марші гарні… Чого єрепенитись? Хто мови не зна, хай вчить. Той славний полк тим оркам таких вафлів за комір напхає, що Mein Got!
12.01.2026 00:44 Ответить
 
 