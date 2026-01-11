422-й отдельный батальон беспилотных систем Luftwaffe переформатируется в отдельный полк

Индустрия дронов

422-й отдельный батальон беспилотных систем Luftwaffe переформируется в 422-й отдельный полк.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил комбат, майор Николай Колесник, информирует Цензор.НЕТ.

Масштабирование Luftwaffe

"422 отдельный батальон беспилотных систем Luftwaffe переформатируется в 422-q отдельный полк беспилотных систем Luftwaffe", - написал Колесник.

Напомним, что в июле 2025 года Цензор.НЕТ опубликовал интервью с комбатом Николаем Колесником.

