422-й отдельный батальон беспилотных систем Luftwaffe переформатируется в отдельный полк
Индустрия дронов
422-й отдельный батальон беспилотных систем Luftwaffe переформируется в 422-й отдельный полк.
Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил комбат, майор Николай Колесник, информирует Цензор.НЕТ.
Масштабирование Luftwaffe
"422 отдельный батальон беспилотных систем Luftwaffe переформатируется в 422-q отдельный полк беспилотных систем Luftwaffe", - написал Колесник.
Напомним, что в июле 2025 года Цензор.НЕТ опубликовал интервью с комбатом Николаем Колесником.
Топ комментарии
+5 Luka Lukich #363772
показать весь комментарий11.01.2026 23:42 Ответить Ссылка
+3 Дан Корвин
показать весь комментарий11.01.2026 23:50 Ответить Ссылка
+2 Pan Lipko
показать весь комментарий11.01.2026 23:37 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Боротьба з ворожою пропагандою не менш важлива ніж все інше, в тут ми самі надаємо їм аргументи які роблять їх пропаганду ще більше ефективною.
так в чому проблема з полком Люфтваффе в ЗСУ ?
.
Я думав шутка поки не зайшов на сайт.
Плиточники , Карл, плиточники в бригаду БПС.
Навоюєм бл..
присилай об'яву полку Люфтваффе, балабол
.