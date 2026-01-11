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Новини Індустрія дронів
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422-й окремий батальйон безпілотних систем "Luftwaffe" переформатовується в окремий полк

Індустрія дронів

422-й окремий батальйон безпілотних систем розширюється до полку

422-й окремий батальйон безпілотних систем "Luftwaffe" переформатовується у 422-й окремий полк.

Про це на своїй сторінці у соцмережі фейсбук повідомив комбат, майор Микола Колесник, інформує Цензор.НЕТ.

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Масштабування "Luftwaffe"

"422 окремий батальйон безпілотних систем "Luftwaffe", переформатовується в 422 окремий полк безпілотних систем "Luftwaffe"", - написав Колесник.

Нагадаємо, що в липні 2025 року Цензор.НЕТ опублікував інтерв’ю з комбатом Миколою Колесником.

Читайте також: Комбат Микола Колесник: "Терпіти не можу ці балачки: "ваньки, лапті". Та вміють вони воювати!"

Автор: 

безпілотник БпЛА (6145) РЛС (118) ЗСУ (9053)
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Топ коментарі
+17
Недегенерат і некацап легко з'ясує, що люфтваффе перекладається, як "повітряні сили" - саме таку назву вони мають сьогодні у німецькому Бундесвері. Перейматися тим, що перднуть кацапські гівноресурси на своєму балалайному лапотному свинарнику - це ганебна підплінтусна меншовартість.
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11.01.2026 23:42 Відповісти
+11
Красива чудова назва, що дратує кацапів. А крінж лише в паланні меншовартісних срак на проперджених диванах. Приєднуйся до батальйону, тоді матимеш право голосу.
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12.01.2026 00:06 Відповісти
+6
Уверен, шо назовись они "Сталинские соколы", московская пропаганда все равно не оценила бы. Норм название.
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11.01.2026 23:50 Відповісти

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