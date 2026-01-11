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422-й окремий батальйон безпілотних систем "Luftwaffe" переформатовується в окремий полк
Індустрія дронів
422-й окремий батальйон безпілотних систем "Luftwaffe" переформатовується у 422-й окремий полк.
Про це на своїй сторінці у соцмережі фейсбук повідомив комбат, майор Микола Колесник, інформує Цензор.НЕТ.
Масштабування "Luftwaffe"
"422 окремий батальйон безпілотних систем "Luftwaffe", переформатовується в 422 окремий полк безпілотних систем "Luftwaffe"", - написав Колесник.
Нагадаємо, що в липні 2025 року Цензор.НЕТ опублікував інтерв’ю з комбатом Миколою Колесником.
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+17 Luka Lukich #363772
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+6 Дан Корвин
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