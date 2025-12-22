Українські FPV-дрони, оснащені палицею та мотузкою із петлею, ловлять у повітрі російські безпілотники. ВIДЕО

На Покровському напрямку українські військові продовжують демонструвати високу ефективність у боротьбі з ворожими безпілотниками, застосовуючи нестандартні, але результативні технічні рішення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори FPV-дронів 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України знищили шість російських розвідувальних БПЛА типу Mavic у повітрі. Для перехоплення використовувалися FPV-дрони, оснащені простими механічними пристроями у вигляді палиці з петлею з мотузки.

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Завдяки точному пілотуванню та координації дій українським військовим вдалося позбавити противника повітряної розвідки без застосування дорогих боєприпасів, що суттєво знижує витрати та підвищує ефективність протидії ворожим БПЛА.

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Українські Сили оборони й надалі адаптують тактику та технічні засоби до умов сучасної війни, зменшуючи можливості противника на полі бою.

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