Українські FPV-дрони, оснащені палицею та мотузкою із петлею, ловлять у повітрі російські безпілотники. ВIДЕО
На Покровському напрямку українські військові продовжують демонструвати високу ефективність у боротьбі з ворожими безпілотниками, застосовуючи нестандартні, але результативні технічні рішення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори FPV-дронів 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України знищили шість російських розвідувальних БПЛА типу Mavic у повітрі. Для перехоплення використовувалися FPV-дрони, оснащені простими механічними пристроями у вигляді палиці з петлею з мотузки.
Завдяки точному пілотуванню та координації дій українським військовим вдалося позбавити противника повітряної розвідки без застосування дорогих боєприпасів, що суттєво знижує витрати та підвищує ефективність протидії ворожим БПЛА.
Українські Сили оборони й надалі адаптують тактику та технічні засоби до умов сучасної війни, зменшуючи можливості противника на полі бою.
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