7 225 5
46-та бригада ДШВ відбила штурм та знищила 49 рашистів і техніку ворога. ВIДЕО
Під прикриттям туману ворог спробував атакувати позиції українських захисників, застосувавши до 10 одиниць броньованої техніки та кілька десятків піхотинців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на 46 окрему аеромобільну Подільську бригаду ДШВ ЗС України, штурм вдалося відбити завдяки злагодженій роботі інженерів, артилеристів, підрозділів безпілотних систем та суміжних підрозділів.
У результаті бою було знищено:
- 2 танки;
- 2 БМП;
- 1 МТЛБ;
- 2 квадроцикли.
Також уражено:
- 1 бойову броньовану машину;
- 1 автомобіль противника.
Крім того, було знищено 49 окупантів, ще 5 - поранено.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль