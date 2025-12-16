46-я бригада ДШВ отразила штурм и уничтожила 49 рашистов и технику врага. ВИДЕО

Под прикрытием тумана враг попытался атаковать позиции украинских защитников, применив до 10 единиц бронированной техники и несколько десятков пехотинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 46-ю отдельную аэромобильную Подольскую бригаду ДШВ ВС Украины, штурм удалось отразить благодаря слаженной работе инженеров, артиллеристов, подразделений беспилотных систем и смежных подразделений.

Вследствие боя было уничтожено:

2 танка

2 БМП

1 МТЛБ

2 квадроцикла

Также поражены:

1 боевая бронированная машина

1 автомобиль противника

Кроме того, было уничтожено 49 оккупантов, еще 5 - ранено.

