46-я бригада ДШВ отразила штурм и уничтожила 49 рашистов и технику врага. ВИДЕО

Под прикрытием тумана враг попытался атаковать позиции украинских защитников, применив до 10 единиц бронированной техники и несколько десятков пехотинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 46-ю отдельную аэромобильную Подольскую бригаду ДШВ ВС Украины, штурм удалось отразить благодаря слаженной работе инженеров, артиллеристов, подразделений беспилотных систем и смежных подразделений.

Вследствие боя было уничтожено:

  • 2 танка
  • 2 БМП
  • 1 МТЛБ
  • 2 квадроцикла

Также поражены:

  • 1 боевая бронированная машина
  • 1 автомобиль противника

Кроме того, было уничтожено 49 оккупантов, еще 5 - ранено.

Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
16.12.2025 22:45 Ответить
Ото гарна робота! 💪👍
показать весь комментарий
17.12.2025 05:28 Ответить
Слава ДШВ, 46й!
показать весь комментарий
17.12.2025 08:39 Ответить
 
 