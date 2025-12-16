3 409 3
46-я бригада ДШВ отразила штурм и уничтожила 49 рашистов и технику врага. ВИДЕО
Под прикрытием тумана враг попытался атаковать позиции украинских защитников, применив до 10 единиц бронированной техники и несколько десятков пехотинцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 46-ю отдельную аэромобильную Подольскую бригаду ДШВ ВС Украины, штурм удалось отразить благодаря слаженной работе инженеров, артиллеристов, подразделений беспилотных систем и смежных подразделений.
Вследствие боя было уничтожено:
- 2 танка
- 2 БМП
- 1 МТЛБ
- 2 квадроцикла
Также поражены:
- 1 боевая бронированная машина
- 1 автомобиль противника
Кроме того, было уничтожено 49 оккупантов, еще 5 - ранено.
