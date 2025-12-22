Украинские FPV-дроны, оснащенные палкой и веревкой с петлей, ловят в воздухе российские беспилотники. ВИДЕО

На Покровском направлении украинские военные продолжают демонстрировать высокую эффективность в борьбе с вражескими беспилотниками, применяя нестандартные, но результативные технические решения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы FPV-дронов 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины уничтожили шесть российских разведывательных БПЛА типа Mavic в воздухе. Для перехвата использовались FPV-дроны, оснащенные простыми механическими устройствами в виде палки с петлей из веревки.

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Благодаря точному пилотированию и координации действий украинским военным удалось лишить противника воздушной разведки без применения дорогостоящих боеприпасов, что существенно снижает расходы и повышает эффективность противодействия вражеским БПЛА.

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Украинские Силы обороны и в дальнейшем адаптируют тактику и технические средства к условиям современной войны, уменьшая возможности противника на поле боя.

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