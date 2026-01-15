Оккупант, застигнутый дроном посреди поля, дважды тщетно пытается попасть в беспилотник снежкой. ВИДЕО
В социальных сетях распространяется видео с фронта, на котором зафиксирован довольно курьезный эпизод с участием российского оккупанта и украинского беспилотника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как оккупант, застигнутый дроном прямо посреди заснеженного поля, пытается сопротивляться весьма своеобразным способом - он дважды бросает в беспилотник снежки, пытаясь попасть в аппарат. Примечательно, что на записи не видно у россиянина какого-либо оружия.
Пригожин, зустрів орка з кувалдою!!
С - Смєкалка
